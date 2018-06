Anwohner und Eltern sanieren Schulhausrasen auf eigene Faust

Mit einer schweren Handmaschine verteilt Stefan Brazda am Freitagnachmittag frische Erde in den Löchern, die sich auf dem Fussballplatz des Schulhauses Geiselweid auftun. Die Arbeitsfläche hat er grosszügig abgesperrt. Die Kinder des Schulhauses sollen Abstand halten, bei aller Freude darüber, was da gerade passiert. Endlich sollen sie einen ebenen Sportplatz bekommen, einen Rasen in saftigem Grün.

Ziviler «Übergehorsam»

Richtig offiziell sehen die Arbeiten von aussen aus. Aber das sind sie nicht. Dahinter steckt nämlich nicht die Stadt, die für den Unterhalt des Schulgeländes zuständig ist, sondern eine Gruppe von Anwohnern und Eltern. Es sei eine absolut geheime Aktion, sagt Frank Ihringer am Telefon – ein Mann, der seinen Sätzen gerne etwas Ironie beimischt. Ihringer ist es, der die Rasensanierung vor ein paar Tagen angestossen hat.

Unzufrieden mit dem Zustand des Sportplatzes und irgendwie mitgerissen von der WM-Euphorie machte er an der Versammlung des Quartiervereins Seidenstrasse den Vorschlag zum zivilen «Übergehorsam», sprich, den Rasen auf eigene Faust und auf eigene Kosten zu sanieren. Das Echo war eindeutig und der nötige Betrag von 2000 bis 3000 Franken schnell beisammen. «Ich war selbst überrascht, dass so viele mein Anliegen teilen», sagt er.

Mit von der Partie ist auch Quartiervereinspräsident Christian Huggenberg. Der Rasen sei seit Jahren in einem schlechten Zustand, sagt er, vor allem die Löcher seien ein Risiko – und deutet auf die Spielfeldmitte: «Dort knickt man ein, dann wirds gefährlich.» Huggenberg und Ihringer agieren wie viele andere auch ohne Eigeninteresse. Ihre Kinder sind dem Schulhaus Geiselweid bereits entwachsen. «Wir finden einfach, dass es nicht sein kann, dass 250 Kinder hier nicht tschutten können», sagt Ihringer.

Die Stadt haben Huggenberg und Ihringer vorgängig nicht in die Pläne eingeweiht. Einige Schlüsselpersonen seien kurzfristig involviert worden. Die Rasensanierung wird dadurch zumindest halbwegs zur Guerilla-Aktion. Der Weg über ein Gesuch wäre zu lange gewesen, erklärt dazu Ihringer. «Dann wären die WM und Sommer vorbei, bis der Rasen in Ordnung ist.» Tatsächlich haben die Eltern der Schüler die Dringlichkeit einer Rasensanierung bereits mehrfach vorgebracht, passiert sei aber nichts.

Keine politische Aktion

«Wir haben Verständnis für die Budgetrestriktionen», sagt Ihringer, Revisor des Quartiervereins. Man wolle die Aktion also keinesfalls politisch verstanden wissen, es gehe darum, aus dem Quartier heraus etwas für die Kinder zu tun. Die Solidarität ist denn auch spürbar gross. Anwohner, die wegen ihres Alters nicht mehr beim Verlegen des Rasens mithelfen können, wollen sich in den nächsten zwei Wochen um die Bewässerung kümmern. So lange dauert es, bis die 200 Quadratmeter Rollrasen angewachsen sind. Damit das Resultat stimmt, sind neben Freiwilligen immer auch zwei Gärtner mit von der Partie. Die Firma Brogle, die alle Maschinen gratis zur Verfügung stellt, ist auf Rasensanierungen spezialisiert.

Offen bleibt am Freitagabend die Frage, wie die Stadt auf die Aktion reagiert. Schulvorsteher Jürg Altwegg (Grüne) sagt auf Anfrage, er sei für Bürger-Initiativen offen, es sei aber wichtig, mit den Behörden den Dialog zu suchen. «Einfach etwas machen, das geht nicht. Sonst könnte, überspitzt gesagt, ein Sprayer behaupten, er verschönere die Schulhauswand.» Auch die allenfalls höheren Unterhaltskosten für Stadtgrün und die Haftung seien ein Thema, sagt Altwegg. Ein Alleingang, mahnt er, könne Konsequenzen haben.

Es gab ähnliche Fälle

Der Fall erinnert ans Seemer Schulhaus Steinacker, wo der Stadtrat im Jahr 2016 zwei von Eltern und Schülern gebaute Spielgeräte aus Sicherheitsgründen abräumen lassen wollte. Oder ans selbst gebaute Bushäuschen an der Rychenbergstrasse, das 2011 weitherum Schlagzeilen machte. In beiden Fällen liess der Stadtrat schliesslich Milde walten, respektive bot Hand für einen Kompromiss. (Landbote)