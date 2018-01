Apéro als Entschädigung für das Feuerwerk

Gleich ein Dutzend Lärmklagen gingen in der Nacht auf den 23. Dezember bei der Stadtpolizei Winterthur ein. Die Firma Kistler hatte ihr Betriebsfest in und um den Eulachpark gefeiert: Erst ein Apéro in der Halle 710, dann das Dinner in der Parkarena und als Höhepunkt ein mitternächt­liches Feuerwerk mit Ansprache und Musikuntermalung mitten im Park.

«Unsäglich laute Musik»

Nicht bei allen Anwohnern kam das nächtliche Spektakel kurz vor Heiligabend gut an. «Wer hat diesen Horror bewilligt?», fragt ein Leserbriefschreiber. Er spricht von einer «rücksichtslosen Veranstaltung» mit «unangekündigtem Monsterfeuerwerk».

Eine zweite Leserin schreibt: «Ich habe Verständnis, dass es bei einer Betriebsfeier etwas lauter wird, aber nicht für ein Feuerwerk um Mitternacht mit unsäglich lauter Musik, und das alles mitten im Wohngebiet. Wird dies nun zur neuen Realität für uns Anwohner?» Es genüge doch, wenn an den gesetzlichen Feiertagen wie 1. August und Silvester vor Knallerei nicht an Schlaf zu denken sei.

Michael Wirz, Sprecher der Stadtpolizei, bestätigt, dass für Feuerwerk und Ansprache eine Bewilligung vorlag. Diese sei für Feuerwerk ausserhalb der zwei genannten Feiertage generell immer nötig. Geprüft werde von Fall zu Fall. Die Polizei sei nach einer ersten Lärmklage um 23 Uhr vor Ort gewesen, vermutlich ausgelöst durch den Soundcheck der Anlage im Park. Als die Beamten vor Ort waren, war der Lärm bereits verstummt, das Feuerwerk hingegen noch nicht gezündet.

Kistler: «Sorry, unser Fehler»

Kistler-Chef Rolf Sonderegger ist die Sache nicht recht. «Wir hatten zwar eine Bewilligung, aber wir haben es nicht geschafft, die Anwohner rechtzeitig zu informieren. Das war eindeutig unser Fehler und das tut uns sehr leid.» Sonderegger sagt, er habe sich bei allen, die sich direkt an Kistler wandten, persönlich entschuldigt, mit Blumenstrauss. Alle Betroffenen, die er auf diesem Weg nicht erreichte, lädt Kistler zu einem Gratisapéro ein: am nächsten Freitag, 12. Januar, in der Halle 710.

Der Grund für das Feuerwerk war übrigens, dass der Umsatz von Kistler 2017 die 400-Millionen-Grenze knackte. Alle 100 Millionen gibt es ein Feuerwerk – so ist es Firmentradition. Die halbe Milliarde, Sondereggers erklärtes Umsatzziel für die nächsten Jahre, werde man «in einem anderen Rahmen» feiern. (Der Landbote)