Arbeiten am Fasnachtsmontag

Der Fasnachtsmontag, er hätte das Highlight der Winterthurer Kinder werden können. Eigentlich sollten verkleidete Kinderhorden durch die Stadt ziehen, Lärm machen und die Gassen verstopfen. Doch der Umzug fiel dem Corona-Virus bedingten Veranstaltungsverbot aus Bern zum Opfer. Am Montag waren denn sowieso nur wenige verkleidete Kinder in der Stadt zu unterwegs. Im Vergleich zum Wochenende gab es auch kein grosses Fasnachtsprogramm mehr. Eine Guggenmusik spielte am Nachmittag beim Justitiabrunnen. Die meisten anderen Gruppen waren schon wieder aus Winterthur abgezogen.

Für das Gewerbe waren das aber nicht nur schlechte Nachrichten. Die Untertor-Vereinigung und die City-Vereinigung Junge Altstadt Winterthur teilten ihren Mitgliedern mit, dass sie ihre Türen aufschliessen können. Auf das Fasnachts-Aus schrieb die City-Vereinigung: «Somit dürfen Sie Ihr Geschäft am Montag, den 2. März 2020, zu den normalen Öffnungszeiten öffnen.» Ein Augenschein in der Winterthurer Altstadt zeigte, dass etwa ein Viertel der Geschäfte dem Vorschlag folgte. Am Fasnachtsmontag mussten also einige Arbeitnehmende, die das an diesem Tag sonst nicht taten, einstempeln.

Lokal und kein Muss

Möglich ist das, weil der der Fasnachtsmontag kein gesetzlicher Feiertag ist. Die Kantone dürfen gemäss dem Arbeitsgesetz – nebst dem 1. August – nur acht Feiertage festlegen, die den Sonntagen gleichgestellt sind. Darunter fallen im Kanton Zürich etwa Neujahr, Karfreitag, Ostermontag und der Weihnachtstag. Die Arbeitgebenden müssen sich per Gesetz an diese Feiertage halten.

«Wir erwarten von Arbeitgebenden, dass sie auf Angestellte Rücksicht nehmen.»Lorenz Keller

Sprecher Unia-Gewerkschaft.

Bei lokalen, nicht gesetzlichen Feiertagen, wie der Fasnachtsmontag einer ist, ist das nicht der Fall. Solche Feiertage werden laut dem kantonalen Amt für Wirtschaft und Arbeit von den jeweiligen Gemeinde- und Stadträten festgelegt. Eine Obergrenze bei der Anzahl ist ihnen dabei, im Gegensatz zum Kanton, nicht gesetzt. Allerdings sind die lokalen Feiertage gesetzlich eben auch nicht bindend. Die Arbeitgebenden können selber entscheiden, ob sie sie befolgen wollen – auch bei einem Traditionstag wie dem Fasnachtsmontag. Die Arbeitgebenden seien aber angehalten, dabei an ihre Mitarbeitenden zu denken, sagt Unia-Sprecher Lorenz Keller. So seien trotz Ausfall des Kinderumzugs die Schulen geschlossen, was besonders Eltern betrifft. «Wir erwarten von Arbeitgebenden, dass sie auf Angestellte Rücksicht nehmen.»