Architekten der Container-Dörfer

Ihr Firmenlogo prangt dort, wo es entweder sehr laut oder eher leise ist, auf Baustellen und Volksfesten oder am stillen Örtchen und an Schulprovisorien, und dies schweizweit: Die Condecta AG.

Die Baufirma hat ihren Hauptsitz in Hegi, Nähe Bahnhof in einem Hochhaus direkt an der St.Gallerstrasse. Auf dem Firmengelände davor türmen sich weisse Stahl-Container wie Bauklötze übereinander. Bei Condecta nennt man sie «mobile Räume», als Teile der Sparte «Raumsysteme».

Mit den Modulen lassen sich nach dem Lego-Prinzip in wenigen Wochen ganze Siedlungen aus dem Boden stampfen. So geschehen beispielsweise vor zwei Jahren im Grüzefeld, wo heute bis zu 120 Asylsuchende in 18 Wohnungen mit bis zu 4-Zimmern leben, mit Bad und Küche, zusammengesetzt aus 146 Containern. Kostenpunkt: 4,6 Millionen Franken. «Das war sicher eines der anspruchsvolleren Projekte der letzten Jahre», sagt Erwin Stadler, der Condecta-Verkaufsleiter.

«Eine Frage des Preises»

Die öffentliche Hand ist ein wichtiger Kunde. Container-Provisorien sind die günstigste Alternative, wenn Schulzimmer fehlen und die Zeit drängt. Doch nicht bei allen Lehrern und Schülern sind sie gleich beliebt, wie eine Umfrage im «Landboten» vor ein paar Monaten zeigte: Im Sommer zu heiss, im Winter zu kalt lautete die Kritik. Tatsächlich ist die Bandbreite beim Ausbaustandard gross.

Die spartanischen ungeheizte Container, wie sie vor allem auf Baustellen stehen, gibt es ab 6200 Franken. Auf Wunsch liefere man aber auch mit Dreifachverglasung, veredelter Holzfassade und Parkettboden – alles eine Frage des Preises.

Obendreher und Untendreher

Die Container machen immerhin 40 Prozent des Gesamtumsatzes von jährlich 60 Millionen Franken aus. Etwa die Hälfte setzt Condecta mit anderer Baustellen-Infrastruktur um: Mit Baumaschinen und -aufzügen, Stromverteilern, Zäunen, mobilen Toiletten, Kreissägen und vor allem: Mit Kränen, den grossen sogenannten Obendrehern und den kleineren, wendigen Untendrehern.

«Wir fühlen uns wohl hier in Hegi, wir stehen zum Platz Winterthur.»







Produziert werden diese in einem eigenen Werk in Norditalien. Die Container importiert Condecta, wie auch die Konkurrenz, aus verschiedenen osteuropäischen Staaten.

Marktführer sind die Hegmer derzeit mit ihren Gewässerschutzanlagen, die heute auf jeder grösseren Baustelle stehen ebenfalls in Containerform, ganz in blau. Darin werden Baustellenabwässer vor Ort gereinigt. Gewachsen ist auch der Bereich «Events». Für Grossveranstaltungen wie das Openair Frauenfeld, Weltcup-Skirennen in Adelboden und Wengen oder das eidgenössische Schwingfest lieferte man von Bodenplatten, über WCs bis Abschrankungen einen Grossteil der Event-Infrastruktur.

«Wir können nicht klagen», sagt Stadler mit Blick auf die letzten Geschäftsjahre. Gerade ist er von der nationalen Baumaschinenmesse zurückgekommen. Der Branche geht es gut. 2017 wurden für knapp 21 Milliarden Franken verbaut. Beim Bauen gilt: Die Kunden sind traditionell treu und setzen auf Bewährtes.

Für Condecta bedeutete das langsames, aber beständiges Wachstum. Inzwischen beschäftigt man 180 Mitarbeiter, davon 85 in Winterthur, wo vor allem Produktentwickler, Projektleiter, Logistiker und Büroangestellte arbeiten.

Aber auch auf Leute, die Hand anlegen, ist die Firma angewiesen, etwa diejenigen, die das Material ausliefern, aufstellen und im Falle der Miet-Toiletten – diese auch wieder reinigen und für den nächsten Einsatz vorbereiten.

Weisse Flecken auf der Karte

Gestartet vor 60 Jahren in Seen, hat Condecta schweizweit inzwischen ein Netz mit 14 Ablegern aufgebaut, von Etoy am Genfersee bis Trimmis im Bündner Rheintal. Neben mehreren Filialen sind es auch kleinere und mittlere Lagerstandorte, um die Wege kurz und so die Transportkosten tief zu halten, ein starker Kostentreiber.

Das erklärt auch die letzten zwei weissen Flecken auf der Karte, auf der Condecta noch nicht zu finden ist: dem Wallis und dem Tessin, zwei logistisch ungünstig gelegenen Gebiete und eher kleine Märkte.

Gänzlich unbewegt war die jüngere Firmengeschichte von Condecta nicht. In den letzten 14 Jahren wechselte Condecta dreimal den Besitzer, der zweimal aus Arbon TG stammte.

Erst ging sie 2016 von Looser Holding AG an die Arbonia-Forster (AFG), die Condecta nur ein Jahr später an die Münchner Investmentfirma Paragon Partners. Damit ist das KMU nun in deutscher Hand. Stadler: «Aber wir fühlen uns wohl hier in Hegi, wir stehen zum Platz Winterthur.»

(Der Landbote)