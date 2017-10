Armee schenkt Winterthur eine Bikestrecke

Die Panzerbrigade 11 verlässt Winterthur und wird nach Chur verlegt. Zum Abschied machte sie der Stadt Winterthur ein besonderes Geschenk: ihre Fachkräfte beim Panzersappeurbataillon 11 erstellten direkt neben der BMX-Anlage im Dättnau eine neue Bike-Trainingsstrecke. Die Erweiterung sei bereits geplant gewesen, aber noch nicht finanziert, teilt die Stadt mit.

Die Spezialisten der Panzerbrigade erledigten zwei Wochen lang die groben Vorarbeiten: Für die nötigen Erdverschiebungen rückten sie mit ihren Baggern an. Sie zogen Entwässerungsrinnen und brachten Kies aus. Die Vereine «Powerbike» und «Rahmespränger» waren für Planung, Bewiligungsverfahren und Baubegleitung verantwortlich und übernehmen nun die Feinarbeiten. Entstanden ist eine Trainingsstrecke für die Disziplinen «Four Cross», «Downhill» und «Dirtjump». Sie wird auch der Öffentlichkeit zu Verfügung stehen.

Bauarbeiten für die Bike-Trainingsstrecke im Dättnau. Bild: zvg

Mit Roger Rinderknecht lebt in Winterthur ein ehemaliger Weltmeister in der Disziplin «Four Cross». Dabei bewältigen vier Mountainbiker oder Mountainbikerinnen gleichzeitig einen Parcours analog dem Ski- oder Snowboard-Cross. Es war seit Längerem der Wunsch des Mountainbike- und BMX-Clubs «Powerbike», auch in Winterthur eine Trainingsstrecke zur Verfügung stellen zu können. Mit dem Verein «Rahmespränger» existiert seit 2004 in Winterthur ausserdem ein Mountainbike-Club, der sich dem «Downhill» und «Dirtjump», also dem Abwärtsfahren und Springen, verschrieben hat. Da der Verein seinen kleinen Park am Amelenberg wegen eines umfangreichen Sicherheitsbaumschlages räumen muss, ist er auf der Suche nach einem neuen Trainingsgelände.

Bis die neue Bikestrecke definitiv den Sportlerinnen und Sportlern übergeben werden kann, wird es je nach Witterung noch einige Zeit dauern. Nach der Fertigstellung des Feinschliffs und einer genügenden Verfestigung der Bahn ist eine Einweihungsfeier geplant. (far)