Asbest verteuert Schulhaussanierung massiv

Erstmal eine Entwarnung: Die durch neue Messmethoden entdeckten Asbestvorkommen sind laut den Behörden in ihrer jetzigen Form ungefährlich. Dies stimmt allerdings nur so lange, wie die Innenwände des Wülflinger Schulhauses unberührt bleiben.

Bei der geplanten Renovierung dagegen könnten die krebserregenden Fasern freigesetzt werden. Stellenweise muss deshalb der Verputz bis auf die baren Mauern abgeschlagen werden. Diese Schadstoffsanierung wird in ­Innenräumen meist unter permanentem Unterdruck ausgeführt, um sicherzustellen, dass keine Asbestfasern nach aussen gelangen.

Mit 13.3 Millionen hat der Stadtrat fast dreimal mehr Geld gesprochen als ursprünglich budgetiert



Entsprechend teuer ist das Unterfangen: 13.3 Millionen Franken hat der Stadtrat gesprochen – fast dreimal mehr als ursprünglich budgetiert. Diesen überraschend hohen Betrag darf der Stadtrat eigenmächtig sprechen, da es sich um eine dringende – sogenannt gebundene – Ausgabe handelt.

Aus vier Schulzimmern werden drei

Die Asbestsanierung ist die jüngste Ergänzung auf einem umfangreichen Katalog von Massnahmen, die laut dem ­Departement Schule und Sport dringend notwendig sind, damit das Schulhaus Hohfurri funktionstüchtig bleibt.

So liegt etwa die Fläche einiger Klassenzimmer im Trakt D mit 56 Quadrat­metern rund ein Drittel unter dem Wert, den der Kanton als ­Minimum empfiehlt. Vier dieser kleinen Räume werden deshalb zu drei grösseren Zimmern zusammengelegt.

Zustand schlechter als angenommen

Auch die Energiebilanz des Gebäudes will das Schuldepartement aufbessern. Moderne ­Wärmedämmung an Fassaden und Estrichboden sowie neue Fenster sollen das Schulhaus ­besser isolieren. Die Haustechnik in den Trakten A und B ist zudem laut Schulvorsteher Jürg Altwegg (Grüne) in einem schlechteren Zustand, als ursprünglich angenommen, und muss deshalb komplett ­ersetzt werden.

«Die Schüler müssen enger zusammenrücken»Jürg Altwegg,

Stadtrat

Weitere bauliche Massnahmen sind erforderlich, um Auflagen der Feuerpolizei zu erfüllen. Ausserdem muss sichergestellt werden, dass genug behindertengerechte Zugänge vorhanden sind.

Mit der Verschärfung der Radongrenzwerte vom 1. Januar, die bei zehn Winterthurer Schulhäusern vorgängig Sanierungen zur Folge hatte, hat diese Renovierung keinen Zusammenhang, wie Altwegg auf Nachfrage bestätigt.

Die Sanierungen finden nur in drei Trakten statt. Die übrigen Teile des Schulhauses sind in gutem Zustand: Unter anderem sind die beiden ältesten ­Trakte, die 1955 und 1956 in Betrieb ­genommen wurden, bereits etappen­weise saniert worden.

Der Beginn der Arbeiten ist auf die Sommerferien angesetzt. Zwei Jahre sollen die Sanierungen insgesamt dauern. Während dieser Zeit werden drei Klassen in das Schulhaus Bachtelstrasse verlegt.

Die übrigen Schüler ­müssen laut Stadtrat Altwegg «enger zusammenrücken». ­Voraussichtlich im Sommer 2020 können die 369 Wülflinger ­Oberstufenschüler ihre ­neuen geräumigen, warmen Zimmer beziehen.

(Der Landbote)