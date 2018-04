Aufregung um Gymizuteilung

Wer in Winterthur nach der 6. Primarschule ans Gymi will, hat keine Auswahl: Das Langzeitgymnasium wird nur an der Kantonsschule Rychenberg angeboten. Die nächstgelegenen Gymis mit diesem Ausbildungsweg liegen in Zürich Oerlikon, Wetzikon oder Bülach. Alle eine kleine Reise entfernt.

Umteilung aus organisatorischen Gründen

Darum löste die folgende Mitteilung bei Eltern und Schülern einige Aufregung aus: «Es ist möglich, dass aus organisatorischen Gründen in Einzelfällen eine Umteilung an eine andere Kantonsschule vorgenommen werden muss.» Dies schrieb die Kantonsschule im offiziellen Brief an die Eltern jener Schülerinnen und Schüler, welche die Aufnahmepürfung ans Gymnasium bestanden hatten.

Wie unter besorgten Eltern üblich, schossen die Spekulationen ins Kraut: Müssen die 12-jährigen Junggymnasiasten nun täglich nach Zürich pendeln? Trifft es wohl Kinder aus der Stadt Winterthur oder solche aus der Umgebung? Ein Vater aus Andelfingen rätselte sogar, ob allenfalls eine Verlegung in eine ausserkantonale Schule in Schaffhausen oder Frauenfeld möglich wäre.

Derselbe Brief im ganzen Kanton

Der Rektor der Kantonsschule Rychenberg, Christian Sommer, gibt hingegen Entwarnung: «Vom Rychenberg sind in den letzten sechs Jahren mit Sicherheit keine Schülerinnen und Schüler weg- oder umgeteilt worden.» Der Brief an die Eltern sei zentralisiert für den ganzen Kanton verfasst worden. Da Umteilungen im Raum Zürich vorkommen, sei der Abschnitt auch in den Winterthurer Briefen drin.

Nur Umteilungen in Zürich

Martin Zimmermann, Rektor der Kantonsschule in Wetzikon und Leiter der Zentralen Aufnahmeprüfung (ZAP) an die Gymnasien, bestätigt dies und erklärt weiter, besonders im Langgymnasium mit den erst 12-jährigen Schülern sei man zurückhaltend mit Verschiebungen. Im letzten Jahr sei es nur im «engeren Raum Zürich», wo die Gymnasien teils nur einige hundert Meter voneinander entfernt sind, zu rund 20 Umteilungen gekommen. Die Schülerinnen und Schüler aus der Region Winterthur können die Klasseneinteilung, die im Juni verschickt werden soll, also in aller Ruhe abwarten. (Der Landbote)