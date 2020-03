Aus für Migros Chickeria

Es hat sich ausgegrillt. Keine zweieinhalb Jahre ist es her, seit die Migros Tochter Chickeria am Untertor ihre zweite Winterthurer Filiale eröffnet und die Altstadt quasi in die Güggeli-Zange genommen hat. Jetzt hat sich die Betreiberin Migros Ostschweiz entschieden, das Fast-Food-Restaurant per 1. April 2020 aufzugeben.

Es kommt Burger King

Für 12 von 15 Filialen hat sich mit der BKTL-Gruppe einen Käufer gefunden. Das Unternehmen kennt sich aus mit Fast-Food. Es wurde 2014 ins Leben gerufen, um als Franchise-Nehmer in der Schweiz Filialen der Firma Burger King zu betreiben. Die Gruppe beschäftigt heute 300 Mitarbeitende in 11 Restaurants, darunter auch jenes an der Zürcherstrasse in Winterthur.

Über den Kaufpreis haben beide Firmen stillschweigen Vereinbart. Klar ist, die Marke Chickeria wird verschwinden. Die BKTL-Gruppe will an den Standorten schrittweise weitere Burger-King-Filialen einrichten oder dann unter der Marke Popeyes ebenfalls ein Poulet-Fast-Food-Restaurant betreiben, die Mitarbeitenden werden übernommen. Wo sich die Firma für welches Konzept entscheidet, ist noch nicht offiziell bekannt. Popeyes stammt ursprünglich aus dem amerikanischen Süden, insgesamt soll es unter der Marke 3100 Restaurants geben.

Die verbleibenden drei Standorte, darunter nebst jenem an der Langstrasse und beim Bahnhof St. Gallen auch der am Graben in Winterthur, will die Migros Ostschweiz einstweilen weiter betreiben, bis eine andere Lösung gefunden wurde. Warum es zu keiner Übergabe der Grabenfiliale kam, dazu äussert sich die Medienstelle des Orangen Riesen nicht, ebenso wie zu den Geschäftsgängen. Die Medienstelle hält sich ans Wording, das die Migros auch beim Verkauf von Globus benutzt hat. Man wolle sich auf das Kerngeschäft konzentrieren, wo sich der Wettbewerb verschärft habe.

Offenkundig war der Ausflug ins Güggeli-Geschäft für die Migros ein Reinfall. Zuvor war schon das US-Unternehmen KFC in der Schweiz mit einem ähnlichen Konzept gescheitert. Ein Möglicher Wiedereintritt von KFC in den Schweizer Markt war auch der vermutete Grund dafür, warum die Migros 2017 in Winterthur nach der Filiale am unteren Graben einen zweiten Chickeria-Standort eröffnete. Es ging darum, im Wettbewerb um die besten Standorte zu bestehen.

Schlechtes Omen

Die Filialeröffnung löste in Winterthur gemischte Gefühle aus. Viele Leserbriefschreiber drückten über die Entwicklung der Altstadt einen gewissen Unmut aus. Und auch sonst startete das Unternehmen mit einem schlechten Omen: Der zur Eröffnung geladene höchste Winterthurer, damals war es SP-Gemeinderat Felix Landolt, verpasste damals den Event.