Aus für die Spaghetti Factory

Aus vier werden drei: Das Gastro-Grossunternehmen Bindella verkauft die Spaghetti Factory am Oberen Graben. Und ist damit noch mit den Restaurants Cantinetta, National und Santa Lucia in Winterthur vertreten.

Der Grund für den Verkauf: Die Spaghetti Factory lief für Bindella nicht gut genug. «Die fehlende Gästefrequenz sowie der daraus resultierende fehlende Ertrag führten zu diesem Entschluss», sagt Kommunikationsleiter Alexander Maycock. Das Umsatzziel von circa drei Millionen, das bei einem Betrieb nach mehreren Jahren erzielt werden sollte, erreichte die Winterthurer Filiale nicht.

Die neuen Inhaber des Lokals sind für die Firma keine Unbekannten. Sie hat das Restaurant an die Zwillingsbrüder Robert und Norbert Farkas verkauft, zwei langjährige Mitarbeiter von Bindella. Die Farkas-Brüder übernehmen das Lokal ab dem 1. Januar. Maycock spricht von einer «fast idealen Kombination»: «Robert und Norbert Farkas sind schon lange bei uns engagiert und etabliert. Es ist ein grosses Glück, dass sie bereit waren, die Spaghetti Factory zu übernehmen.»

Zwei Zauberer übernehmen

Die 41-jährigen Brüder waren über zehn Jahre im Service im Restaurant National beim Hauptbahnhof tätig, sind ausgebildete Gastronomen und treten unter dem Namen «illusionsby2» zusammen als Zauberer an Kindergeburtstagen oder Firmenevents auf.

«Wir hatten schon länger kommuniziert, dass wir Interesse an einem eigenen Restaurant haben und uns gerne selbstständig machen würden», sagt Robert Farkas. «Jetzt hat es geklappt.»

«Winterthur ist voll mit jungen Leuten, ist modern, das ist eine ganz andere Welt als in Thalwil.»Robert Farkas

Die Zwillinge aus Dübendorf haben bereits Erfahrung als Geschäftsführer in der Gastronomie: 2008 wurden sie Pächter des Restaurants Weingarten in Thalwil bei Langnau. Das funktionierte aber nicht so, wie sich die Brüder das vorstellten. Das Restaurant ist heute geschlossen. «Wir waren 30, jung und dynamisch.

Das war nicht unser Klientel in Thalwil», sagt Farkas. Dieses Mal soll alles anders werden: «Winterthur ist voll mit jungen Leuten, ist modern, das ist eine ganz andere Welt als in Thalwil.» Er ist sich sicher: «Das wird eine gute Sache.»

«Keine weissen Tischdecken»

Viel ändern möchten die Brüder am Konzept nicht, die einzig grosse Umstellung wird der neue Name des Restaurants sein. Dieser ist noch keine beschlossene Sache — er soll aber etwas mit Zwillingen oder Magie zu tun haben. Die Speisekarte und das Ambiente bleiben grösstenteils wie gehabt.

«Wir ändern nur Kleinigkeiten am Menü, die Preise bleiben gleich. Und es wird auch keine weissen Tischdecken geben», sagt Farkas. Ihre eigene Note möchten sie dennoch einbringen: «Wir werden die Gäste mit unseren Zauberkünsten verwöhnen», sagt Farkas und spricht von «magischen Abenden, Tischzaubereien und Magiershows». Konkreter wird er nicht: «Es soll eine Überraschung sein.»

Das Sorgenkind der Firma

Wie viel die Brüder für die Spaghetti Factory bezahlt haben, möchten sie nicht sagen. Bekannt ist jedoch, dass die fünf respektive ab nächstem Jahr vier Filialen der Spaghetti Factory seit Längerem das Sorgenkind der Bindella-Gruppe sind. Die Firma ist mit 40 Restaurants, 1300 Mitarbeitern und über 230 Millionen Franken Umsatz pro Jahr das grösste familiengeführte Gastro-Unternehmen der Schweiz.

Diesen März musste die Firma aber die Spaghetti-Factory-Filiale am Hechtplatz in Zürich schliessen, nun verkauft sie das Lokal in Winterthur. Löst sich die Firma von ihren Spaghetti Factorys?

Nein, sagt Kommunikationsleiter Maycock. Man habe vor drei Jahren bei der zweiten Filiale in Zürich — im Rosenhof — mit einer Neukonzeption versucht, das Geschäft wieder zum Laufen zu bringen. «Jünger, günstiger und frischer» sollte es werden.

«Die Filiale am Rosenhof ist nach ein wenig Startschwierigkeiten nun wirklich erfreulich unterwegs», sagt Maycock dazu. Jetzt wolle man die Filiale in Bern nach dem Vorbild von Zürich umbauen, dassselbe erwartet dann auch die Factories in Genf und Aarau.

«Auch wenn Winterthur keine Spaghetti Factory mehr hat, ist die Stadt weiterhin ein zentraler Standort für uns», sagt Maycock. Man habe im National beim Hauptbahnhof erst vor Kurzem neue Seminarräume eröffnet.

(Der Landbote)