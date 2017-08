Aussenwachten müssen auf schnelles Internet warten

Die Aussenwachten Reutlingen, Grundhof, Neuburg und Radhof müssen sich noch etwas gedulden. Der Anschluss ans Winterthurer Glasfasernetz werde zwar wie vorgesehen ins Auge gefasst. Allerdings erst sobald in diesen Gebieten Arbeiten am Stromnetz anstehen. «Ein davon entkoppeltes Vorgehen beim Ausbau des Glasfasernetzes wäre im aktuellen Marktumfeld nicht wirtschaftlich», teilt der Stadtrat mit. Die finanzielle Lage der Stadt Winterthur lasse es nicht zu, «bewusst unrentable Investitionen zu tätigen», die allenfalls mit Steuergeldern gedeckt werden müssten.

Im Jahr 2012 erteilte die Winterthurer Stimmbevölkerung den Auftrag, bis Ende 2017 ein Glasfasernetz aufzubauen und 95 Prozent der Liegenschaften auf Gemeindegebiet mit Glasfaser zu erschliessen. Dieses Ziel werde Stadtwerk Winterthur bis Ende dieses Jahres erfüllen, heisst es in der Mitteilung weiter. Da die Stadt Winterthur seit der Volksabstimmung stark gewachsen sei, wurden in dieser Zeit sogar fast 10 Prozent mehr Gebäude erschlossen, als seinerzeit erwartet. Dank laufender Nutzung von Synergien mit Arbeiten am Stromnetz konnte Stadtwerk Winterthur zudem günstiger bauen. Der Baukredit werde aus heutiger Sicht unterschritten werden. Mit dem Kredit bewilligte die Stimmbevölkerung auch die Übertragung von 15,6 Millionen Franken von der Betriebsreserve Stromhandel ins Geschäftsfeld Telekom. Diese Startfinanzierung sei ab 2024 zurückzuzahlen. (far)