Autofahrer beschädigt parkierte Autos und Baum

Ein Autofahrer ist am frühen Sonntagmorgen in Winterthur mit seinem Auto in ein parkiertes Fahrzeug gefahren. Durch den heftigen Aufprall wurden ein weiteres geparktes Fahrzeug sowie ein Baum beschädigt, wie die Stadtpolizei Winterthur mitteilte.

Der Unfall passierte kurz nach 04.30 Uhr auf der Frauenfelderstrasse Höhe Strassennummer 79. Die genaue Unfallursache ist noch nicht bekannt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 30'000 Franken. (far/sda)