Autofahrer prallt in Radarkasten

In der Nacht auf Freitag ist ein 27-Jähriger mit seinem Auto in Winterthur in einen Radarkasten geprallt. Gegenüber der Stadtpolizei gab der Mann an, dass er einer Katze ausgewichen sei, die gerade die Fahrbahn überquert habe.

Beim Unfall, der sich kurz vor 0.30 Uhr auf der Tösstalstrasse Höhe Kanzleistrasse ereignete, verletzte sich der Mann leicht, wie die Stadtpolizei Winterthur am Montag mitteilte. Das Auto und der Radarkasten erlitten einen Totalschaden. Der Sachschaden wird auf über 100'000 Franken beziffert. (far/sda)