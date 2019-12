Autoneum streicht Stellen in Winterthur

Die Analyse der Monate Januar bis November habe ergeben, dass die finanzielle Lage der Autoneum neu bewertet werden muss, schreibt die Firma in einer Mitteilung. Die Konsequenzen werden sogleich gezogen. In Winterthur werden mehrere Stellen gestrichen, dafür wird das Kompetezzenrtum für «neue Mobilität» nach Winterthur geholt. Wie viele Jobs konkret betroffen sind, ist noch offen, Autoneum schreibt von einer punktuellen Stellenreduktion.

Als Grund für die schlechten Zukunftsaussichten gibt Autoneum eine abgekühlte Automobobilkonjunktur vor allem in Nordamerika an. Schon im März hat Autoneum ein schwaches Jahr prognostiziert, damals betitelte die Firma das Jahr 2019, als «Jahr des Aufräumens». Dabei, so scheint es, wurden mehr Probleme gefunden als gedacht.