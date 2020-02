Axa «verliert» 40 Prozent der Prämien

Seit Anfang des letzten Jahres bietet die Axa ihren Kunden nur noch das teilautonome BVG-Modell an. Bei diesem werden die Pensionskassengelder nicht länger von der Versicherung verwaltet und angelegt, sondern von teilautonomen Sammelstiftungen. Das Risiko für eine Anlage tragen dabei die Kunden, dafür dürfen sie eine allfällige Rendite einbehalten.

Der Systemwechsel zeigt sich nun als Sondereffekt im Jahresergebnis der Axa. Da die Sparbeiträge der Versicherten nicht mehr in den Büchern auftauchen, brachen die Prämieneinnahmen ein: «Das Geschäftsvolumen reduzierte sich erwartungsgemäss von 11,3 auf 6,8 Milliarden Franken», schreibt das Winterthurer Unternehmen in einer Mitteilung.

«Für 2020 konnten wir in unseren Sammelstiftungen eine starke Zunahme an Offerten und Abschlüssen verzeichnen.»Thomas Gerber, Leiter Vorsorge Axa Schweiz

«Für unsere Versicherten hat sich das erste Jahr in der Teilautonomie massiv ausbezahlt», lässt sich Thomas Gerber, Leiter Vorsorge, zitieren. Als Grund wird das starke Börsenjahr 2019 angeführt. So wurden die Pensionskassengelder der Versicherten mit durchschnittlich 3,5 Prozent verzinst, was in absoluten Zahlen einem Plus von über 600 Millionen Franken entspricht. Auch in die Zukunft blickt Gerber positiv: «Für 2020 konnten wir in unseren Sammelstiftungen eine starke Zunahme an Offerten und Abschlüssen verzeichnen.»

Rechnerisch bereinigt bleibt ein kleines Plus

Damit die Zahlen aus dem aktuellen Jahresabschluss mit jenen von 2018 vergleichbar sind, wurden die abgeflossenen Sparbeiträge nicht berücksichtigt. Klammert man das BVG-Geschäft aus, resultierte für die Axa beim Prämienvolumen sogar ein leichter Anstieg um 0,7 Prozent. Der Reingewinn nahm um 0,6 Prozent zu und belief sich auf 821 Millionen Franken.

Zum Vergleich: Vor einem Jahr vermeldete die Axa für das Jahr 2018 einen operativen Gewinn von 880 Millionen und einen – aufgrund der einmaligen Abschreibung durch die Neuausrichtung im BVG-Geschäft tiefen – Reingewinn von 451 Millionen Franken. Axa-CEO Fabrizio Petrillo erklärt in der Medienmitteilung: «Die Axa Schweiz hat ein hervorragendes Jahresergebnis 2019 erzielt. Besonders erfreulich sind dabei das anhaltende Wachstum im Unternehmensgeschäft unserer Schadenversicherung und in unserem Krankenzusatzversicherungsgeschäft sowie das wiederum starke Neukundenwachstum bei der privaten Vorsorge.»

Bereich Nichtleben mit grösserem Wachstum

Etwas stärker gewachsen als der Reingewinn ist das Geschäft mit den Schaden- und Unfallversicherung und zwar um 2,4 Prozent auf 3,6 Milliarden Franken. Das Wachstum hat sich in diesem Bereich verstärkt, besonders im Geschäft mit Unternehmenskunden, wo die Axa um 4 Prozent zulegen kann.

Der Schaden-Kosten-Satz lag bei 87,1 Prozent – das sind gemäss Mitteilung 1,2 Prozentpunkte tiefer als im Vorjahr. Die im Versicherungsgeschäft wichtige Kennzahl setzt die bei einem Schaden entstandenen Kosten ins Verhältnis zu den eingenommen Prämien. In diesem Jahr hat die Axa also für jeden eingenommenen Prämienfranken durchschnittlich 87 Rappen ausbezahlt.

KMU im Fokus

«Wir konnten uns einmal mehr als deutliche Marktführerin behaupten, obwohl der Wettbewerb vor allem im Privatkundengeschäft sehr gross ist», wird Dominique Kasper, Leiter Schaden- und Unfallversicherung, zitiert. Ziel sei es, besonders im KMU-Bereich weiter zu wachsen.

Gestiegen ist auch im letzten Jahr die Zahl der Mitarbeitenden von rund 4400 auf 4500 Personen. Die Axa Schweiz bietet nun 4110 Vollzeitstellen an, ein Plus von 2,1 Prozent. Die sebständigen Generalagenturen und Agenturen beschäftigen rund 2800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – das sind 2624 Vollzeitstellen, 3,3 Prozent mehr als im Vorjahr.

Update folgt. Lesen Sie auf Landbote.ch im Verlaufe des Tages ein Interview mit Axa-Chef Fabrizio Petrillo.