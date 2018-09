Bäckerei Lyner kommt aufs Frohsinnareal

Die Stadt Winterthur hat für die neue Überbauung auf dem Frohsinnareal in Wülflingen die Gewerbemieterin gefunden. Die Bäckerei Lyner hat einen Mietvertrag unterzeichnet und zieht ins Erdgeschoss ein, teilt die Stadt mit. Die Wülflinger Bäckerei eröffnet ein Café mit Verkaufsfläche und Gartenwirtschaft. «Mit der Vermietung an den Traditionsbetrieb aus Wülflingen hat der Neubau die ideale Mieterin erhalten», heisst es in der Mitteilung weiter.

Im Sommer 2020 ist die Eröffnung geplant. Der Baustart für das 8,73 Millionen-Franken-Projekt ist für Oktober geplant. Auf dem Frohsinnareal entstehen zwei Neubauten. Das bestehende Bauernhaus steht unter Denkmalschutz und wird saniert. Neben den Gewerbeflächen im Erdgeschoss entstehen in den drei Gebäuden zehn Mietwohnungen. Im Süden sind ein Platz mit Brunnen, eine Gartenwirtschaft sowie Parkplätze vorgesehen. (far)