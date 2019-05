Behörden finden Gammelfleisch im Restaurant Bären

Gastronomie Bei einer breit angelegten Kontrolle in 29 Winterthurer Restaurants und Bars haben Kantonspolizisten in einem Betrieb rund hundert Kilo Fleisch sichergestellt, dessen Konsumationsdatum abgelaufen war.

Am Montag führte das Lebensmittelinspektorat eine Nachkontrolle durch, fand weitere verdorbene Lebensmittel sowie andere hygienische Mängel und schloss den Betrieb sofort. Laut der «Winterthurer Zeitung» handelt es sich um das Restaurant Bären in Wülflingen.

Für Ex-Wirtin keine Überraschung

An der Tür hängt ein Zettel, der von Betriebsferien spricht. Eine frühere Wirtin des Bären sagte dem «Landboten», diese Entwicklung überrasche sie nicht. Der Betrieb sei seit einigen Jahren mehr schlecht als recht geführt worden, sie selber sei seit letztem November nicht mehr hingegangen. Laut Handelsregister ging die zuständige Betriebsgesellschaft letztes Jahr in Konkurs. Ein Grund sind offene Zahlungen an AHV und Pensionskasse.

Die Polizeikontrolle hatte laut Mitteilung auch andere Folgen. So wurden eine Inderin und eine Peruanerin festgenommen; eine hatte keine Arbeitsbewilligung, bei der anderen war die Aufenthaltsbewilligung abgelaufen. Ihre Arbeit- und Logisgeber werden nun angezeigt.

Winterthur: Zwei Verhaftungen bei Gastgewerbekontrollen



Die Kantonspolizei Zürich hat am Freitagabend (26.4.2019) in Gastgewerbebetrieben in Winterthur Kontrollen durchgeführt. Zwei Personen sind festgenommen worden.https://t.co/pWkxaJc9Fu#KantonspolizeiZürich #Sicherheit pic.twitter.com/Sv2ai0E0fC — Kantonspolizei Zürich (@KapoZuerich) 29. April 2019

(mgm)