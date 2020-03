Bei der Stadt gab es einen Run auf die Frührente

Das neue Vorsorgemodell der Pensionskasse der Stadt Winterthur (PKSW) verschlechtert die Altersvorsorge der städtischen Angestellten. Mit dem Umwandlungssatz, der ab 2020 schrittweise von 6 auf 5 Prozent sinkt, würde ihre Rente im gleichen Verhältnis gekürzt. Um das zu verhindern, entschieden sich viele ältere Versicherte für den frühen Ruhestand.

«Ich habe noch nie so viele Pensionierungsschreiben unterschrieben wie in diesem Herbst», sagte Stadtpräsident Michael Künzle (CVP) bereits im Dezember im Grossen Gemeinderat. Das ganze Ausmass der Pensionierungswelle macht die Stadt aber erst jetzt als Antwort auf eine parlamentarische Anfrage transparent.

Ein Plus von 82 Prozent

Letztes Jahr liessen sich insgesamt 166 Mitarbeitende früh pensionieren, heisst es darin. Dies entspreche einem Plus von 82 Prozent gegenüber 2018. In seiner Antwort spricht der Stadtrat von einer «deutlichen Steigerung», relativiert die Zahl aber auch. Im Jahr 2013 – ab 2014 sank der Umwandlungssatz von 6,8 auf 6 Prozent – hätten die Frühpensionierungen um ganze 193 Prozent zugenommen.

Jede Dritte im Sozialen

Die 166 Frühpensionierungen entsprechen rund 3,3 Prozent der insgesamt 5012 Anstellungen bei der Stadt. Selbst wenn man die absoluten Zahlen ins Verhältnis zum Total setzt, gibt es innerhalb der Stadtverwaltung teils beträchtliche Unterschiede.

Am meisten Abgänge verzeichneten das Sozialdepartement (60 Personen, 4,5 Prozent) und die Technischen Betriebe (40 Personen, 4,6 Prozent). Während beim Sozialdepartement insgesamt 16 Frauen im ordentlichen AHV-Alter von 64 den vorzeitigen Rücktritt gaben, könne bei den Technischen Betrieben das um zwei Jahre höhere Durchschnittsalter eine Erklärung sein.

Kaum von Frühpensionierungen betroffen waren hingegen das Finanzdepartement (4 Personen, 1,4 Prozent) sowie Schule und Sport (24 Personen, 1,7 Prozent). Dass es nicht nur Kaderleute sind, die früher gehen, zeigt ein Vergleich zwischen den Lohnklassen: Hier bewegen sich die geringen Unterschiede im Nachkommabereich.

Enorme Folgekosten

In seiner schriftlichen Anfrage wollte Gemeinderat Benedikt Zäch (SP) noch wissen, welche Folgekosten durch die Frühpensionierungen entstehen. Die Antwort des Stadtrats erstaunt: «In der Regel wird für die Neubesetzung einer Stelle von unmittelbaren und mittelbaren Kosten im Rahmen eines halben bis eines ganzen Jahressalärs ausgegangen.» Konkret rechnet er mit 108’000 Franken pro Vollzeitstelle und schätzt die Gesamtkosten auf zwischen 6,7 und 13,4 Millionen Franken ein.

Dabei müsse zwischen direkten Kosten für Inserate, Personalberater, Selektion,Bewerbungsgespräche und Einstellungsformalitäten und indirekten Kosten für die Einarbeitung sowie für die Mehrbelastung der bestehenden Organisation unterschieden werden. Was wie stark ins Gewicht fällt geht aus der Antwort nicht hervor, eine entsprechende Nachfrage konnte die Stadt bis Redaktionsschluss nicht beantworten.

Befristet weiterbeschäftigt

Wegen der hohen Zahl von Frühpensionierungen spricht der Stadtrat in seiner Antwort von einem besonders hohen Verlust von Erfahrungswissen. Darum beschloss er für Pensionierungen im 2019 eine befristete Weiterbeschäftigung von maximal sechs Monaten bis längstens Ende Juni 2020 zu ermöglichen: «Dadurch können in den betroffenen Bereichen gute Voraussetzungen für eine geordnete Übergabe an die jeweilige Nachfolge geschaffen werden.»