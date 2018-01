Bekannte und verwandte Listenfüller

Schriftsteller Peter Stamm dürfte eine der bekanntesten Persönlichkeiten im Kandidatenfeld für den Winterthurer Gemeinderat sein. Wie schon in früheren Jahren kandidiert er auf der Liste der Grünen. Tatsächlich im Rat Einsitz nehmen will Stamm jedoch nicht. Er hätte nämlich im Frühling bereits für Stadtrat Jürg Altwegg ins Parlament nachrücken können, sagte aber ab. Zudem hatte er schon früher betont, eine Wahl nicht annehmen zu wollen, er wolle lediglich die Partei unterstützen. Entsprechend findet er sich auf dem zweitletzten Listenplatz.

Stimme der Eltern

Mit mehr Ambitionen geht die Präsidentin der IG Elternräte Winterthur ins Rennen. Cristina Bozzi-Brunel ist auf der SP-Liste die erste Neukandidierende nach den 13 Bisherigen. Weil in der SP gleich zwei Bisherige zurück­treten, nämlich Betty Konio Schwarzmann und Ursina Meier, stehen ihre Wahlchancen gut.

Wer hin und wieder im Restaurant Pergola isst, dem dürfte Geschäftsführer Mentor Desku bekannt sein. Er versucht sein Glück auf der SVP-Liste. Zur Politik kam er durch Stammgäste wie die heutige Nationalrätin Natalie Rickli. Und darauf, dass er sogar Christoph Blocher schon mal bedient hat, ist er stolz. Desku liegt auf Platz 21.

Auf den Besuch von Christoph Blocher in seiner Pergola ist SVP-Kandidat Mentor Desku besonders stolz.

Die Grünliberale Partei führt in ihrer Liste einen ehemaligen Mister Winterthur. Dominik Krämer, 1997 zum schönsten Winterthurer gekürt, machte sich zuletzt eher einen Namen als Geschäftsführer des Einrichtungshauses Krämer fürs Wohnen. Heute ist er Unternehmensberater.

Bei der EVP findet sich auf Platz 25 Jürg Schoch, Direktor des Gymnasiums und Instituts Unterstrass in Zürich. Und die CVP portiert Maria Jenzer, die einst als Mann geboren wurde und im Buch «Das Geschlecht der Seele» über ihre Verwandlung zur Frau spricht. Jenzer liegt auf dem elften Listenplatz. Ebenfalls kein Unbekannter ist Jack Würgler, Ex-SP-Gemeinderat und Anwalt von Bettina Stefanini. Er kandidiert auf der AL-Liste.

Die Familie hilft

Bei der Durchsicht der Listen fällt weiter auf, dass manche Nachnamen und Adressen gleich mehrfach auftauchen. Die Erklärung ist einfach: Meist gibt es auf den Listen der Parteien deutlich mehr Plätze, als tatsächlich interessierte Kandidaten vorhanden sind. Um die Plätze trotzdem zu füllen, werden gerne auch Ehepartner und Kinder anderer Parteimitglieder aufgeführt. So gibt es in der SVP drei Ehepaare auf der Liste, die Reinhards, die Wendlers und die Bleisteins, wobei bei Letzteren auch noch ein Sohn kandidiert. Auch auf der FDP-Liste finden sich drei Ehepaare, unter anderem kandidieren die Frauen der amtierenden Gemeinderäte Stefan Feer und Markus Wenger, wobei die Frauen deutlich weiter hinten auf der Liste zu finden sind. Umgekehrt ist es bei der EVP. Der Ehemann von Barbara Huizinga, Andreas, liegt deutlich hinter ihr auf der Liste. Ein weiteres Ehepaar auf der EVP-Liste sind die Bischofbergers und bei der Familie Glauser kandidieren Vater Michael und Sohn Tobias.

Peter Stamm will die Grünen unterstützen, eine Wahl strebt er aber nicht wirklich an.

Auch bei der CVP hilft der Nachwuchs fleissig mit, die Plätze zu füllen. Kuster Anwanders Tochter Nadine ist ebenso auf der Liste wie Lucia Fritschi samt Tochter Alessandra oder Stadtpräsident Michael Künzles Kinder Tobias und Alexandra. Bei Gemeinderätin Renata Lüchinger-Mattle kandidieren sowohl Ehemann Wilhelm als auch Tochter Isabelle. Vier weitere Ehepaare sorgen bei der CVP für eine volle Liste.

Aber nicht nur Familienmitglieder werden als Listenfüller angefragt. Beliebt ist auch das Anwerben von Nachbarn. Nicht weniger als acht Kandidierende bei den Grünen wohnen an der Ida-Sträuli-Strasse im Mehrgenerationenhaus Giesserei, darunter auch Elly Brenner, die Partnerin von Stadtrat Jürg Altwegg, die auf dem 50. Listenplatz liegt. Drei weitere Kandidierende der Grünen wohnen am Rehweg.

Bei den Grünliberalen dagegen ist die Rychenbergstrasse eine beliebte Adresse, sieben Kandidierende haben dort ihren Wohnsitz, vier sogar in der gleichen Überbauung. Und die CVP hat an der Florenstrasse immerhin drei Kandidierende gefunden.

Nur wenige aus Töss

Zum Schluss noch ein Blick auf die Herkunft der Kandidierenden. Mit Abstand am meisten der Möchtegern-Gemeinderäte wohnen in den Kreisen Altstadt/Veltheim (Postleitzahl 8400), nämlich 257 von 424. Es folgen Seen mit 84 Kandidierenden, Oberwinterthur mit 66, Wülflingen mit 59 und Töss mit 37. Immerhin 17 Kandidierende sind in Hegi wohnhaft, drei in Sennhof und einer in Ricketwil. (Landbote)