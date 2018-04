Beschwerden gegen Wahlen abgewiesen

Am 4. März 2018 fanden in der Stadt Winterthur die Erneuerungswahlen für den Grossen Gemeinderat und den Stadtrat für die Amtsdauer 2018 - 2022 statt. Dagegen gingen zwei Stimmrechtsrekurse von Privatpersonen beim Bezirksrat Winterthur ein. Der Bezirksrat hat diese nun abgelehnt, wie er in einer Mitteilung schreibt.

Der erste Rekurrent rügte, dass es bei den Wahlen für den Grossen Gemeinderat keine leeren Wahllisten gegeben habe. Zudem seien bei der Zulassung von Kandidaten gesetzliche Regeln missachtet worden, heisst es in der Mitteilung weiter. Im Weiteren habe bei den Wahlunterlagen für den Stadtrat eine Aufstellung der Kandidierenden gefehlt. Ferner sei der Wahlschlüssel nicht nachvollziehbar. Auch habe es Fehler bei der Auszählung der Stimmen gegeben. Der Rekurrent verlangte eine nochmalige Auszählung der Stimmen.

Der zweite Rekurrent machte pauschal eine fehlerhafte Zustellung der Wahlunterlagen, eine mangelhafte Auszählung der Stimmen sowie gegen Treu und Glauben verstossendes Verhalten von Kandidaten geltend und beantragte eine Wiederholung der Wahlen.

Der Bezirksrat hat die beiden Stimmrechtsrekurse abgewiesen, da auf pauschal erhobene Vorwürfe nicht eingegangen werden kann. Im Weiteren erwiesen sich die Rügen als teilweise verspätet. «Schliesslich ist festzuhalten, dass die Stadt Winterthur die bestehenden Mängel beheben konnte», begründet der Bezirksrat. Er habe allfälligen Rechtsmitteln gegen seine Entscheide die aufschiebende Wirkung entzogen. Damit kann der zweite Wahlgang für das Stadtpräsidium am 15. April 2018 ordnungsgemäss stattfinden.

Der Bezirksrat geht abschliessend davon aus, dass der Stadtrat Winterthur die erfor- derlichen Massnahmen treffen wird, damit sich die festgestellten Mängel (unvollständige Wahlunterlagen, nicht korrekt erfasste Listen) in Zukunft nicht mehr wiederholen werden. (far)