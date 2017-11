Betrunkene halten Polizei auf Trab

Über das Wochenende musste die Stadtpolizei Winterthur mehrmals wegen Auseinandersetzungen und Verkehrsunfällen ausrücken. Oftmals war übermässiger Alkoholkonsum im Spiel, teilt die Polizei mit.

Am frühen Samstagmorgen kurz vor 05.00 Uhr meldeten Gäste eines Nachtlokals an der Unteren Vogelsangstrasse eine Schlägerei. Die Stadtpolizisten trafen vor Ort auf einen 25-jähriger Mazedonier mit einer Kopfverletzung. Der mutmassliche Täter, ein 21-jährigen Portugiese, wurde wenig später festgenommen.

Vor Polizei geflüchtet

Am Sonntagmorgen, kurz vor 08.00 Uhr wollte eine Patrouille der Stadtpolizei Winterthur einen Fahrzeuglenker kontrollieren, nachdem er an der Technikumstrasse eine Sicherheitslinie überfahren hatte. Der Autofahrer flüchtete jedoch mit stark übersetzter Geschwindigkeit. Die Streifenwagenpatrouille folgte ihm. Er fuhr von der Obergasse links in die Marktgasse, dann in die Schmidgasse und schliesslich quer über die Stadthausstrasse in den Merkurplatz, heisst es in der Mitteilung weiter. Dort fuhr er durch eine Bauabschrankung und kollidierte mit einem Absperrpfosten, den er aus der Verankerung riss.

Bild: Stapo Winterthur

Trotzdem setzte er seine Fahrt mit dem beschädigten Fahrzeug durch die Wülflingerstrasse stadtauswärts fort. Aus Sicherheitsgründen verzichteten die Polizisten darauf den flüchtenden Wagen weiter zu verfolgen und brachen die Fahrt ab. Etwas später fand ein Polizist das beschädigte Fahrzeug an der Wartstrasse. Der mutmassliche Lenker, ein 18-jähriger Schweizer konnte nach polizeilichen Ermittlungen kurz nach dem Mittag am Holderplatz festgenommen werden. Er zeigte sich gegenüber der Polizei weitgehend geständig und wird sich nun vor der Staatsanwaltschaft verantworten müssen, der Führerausweis auf Probe wurde ihm abgenommen.

Auto überschlägt sich

Am Sonntagabend kam es kurz nach 20.00 Uhr zu einem spektakulären Verkehrsunfall. An der Verzweigung Lindenstrasse/St. Georgen-Strasse verlor ein Fahrzeuglenker aus noch ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Auto prallte in einen Beleuchtungsmast, überschlug sich und blieb schliesslich auf dem Dach liegen. Der 29-jährige Lenker und ein 7-jähriges Mädchen, das im Auto mitfuhr, blieben unverletzt. Die Staatsanwaltschaft ordnete beim Lenker eine Blutprobe an.

Ausserdem mussten die Einsatzkräfte der Stadtpolizei Winterthur über das Wochenende bei zahlreichen weiteren Streitereien, Lärmbelästigungen und Verkehrsunfällen intervenieren. Oftmals war übermässiger Alkoholkonsum im Spiel. (far)