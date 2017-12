Betrunkener schlug in Bar um sich

Ein 40-jähriger Mann wollte in der Nacht auf Sonntag, kurz nach 4 Uhr in einem Lokal in Winterthur etwas trinken. Weil er betrunken war, wurde er vom Personal weggewiesen, teilt die Stadtpolizei Winterthur mit. Beim Verlassen der Bar schlug er mehrfach gegen den Kopf eines 32-jährigen Mannes und gegen eine Scheibe. Der Mann erlitt dabei leichte Verletzungen im Gesicht und die Scheibe ging zu Bruch, heisst es in der Mitteilung weiter. Der genaue Tathergang wird zur Zeit noch abgeklärt. (far)