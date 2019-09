Biomärkte bestehen nebeneinander

«Wir wurden positiv überrascht», so die spontane Reaktion von Beatrice Sutter, der Geschäftsführerin des Biofachmarktes Rägeboge. Insbesondere das Bistro und die Naturdrogerie im Untergeschoss hätten den Umsatz der Genossenschaft im Vergleich mit dem Vorjahr leicht steigern können.

Die Gründe seien vielfältig. «Bio ist mehr denn je im Trend», sagt Sutter. Das habe sie auch von ihrem Lieferanten erfahren. Sogar der Onlinehandel rüste im Biosegment erfolgreich auf. Und dass die Migros Genossenschaft nach der Grüze auch im Zentrum Neuwiesen eine Alnatura-Filiale eröffnet habe, habe das Geschäft offenbar nur belebt - obwohl auch das Gegenteil hätte eintreffen können. «Speziell im April und Mai, also in den ersten Monaten nach Eröffnung sei auch im Rägeboge die Zahl der Kundschaft gestiegen», freut sich Sutter. Und schlieslich stimme wohl auch das Rägeboge-Angebot, bestehend aus hochwertigen, regionalen Produkten und einer kompetenten und freundlichen Beratung.

Migros nennt keine Zahlen

Auch Alnatura gibt sich zufrieden. Der Migroskonzern gibt zwar prinzipiell keine Umsatzzahlen heraus - im Gegensatz zum Rägeboge, der einen Jahresumsatz von rund sieben Millionen verzeichnet - doch der Umsatz entspreche den Erwartungen, sagt Migros-Mediensprecher Francesco Laratta. Das Personal sei sogar von neun auf zwölf Mitarbeitende aufgestock worden. Zu den beliebtesten Produkte hätten sich seit Eröffnung Früchte, Gemüse, Brot und Backwaren gemausert. Auch in der Grüze-Filiale sei die Bilanz sehr positiv, den Umsatz habe man «dank unserer Stammkundschaft» halten können, wie Laratta sagt.

Alles prima also im Winterthurer Biomarktumfeld. Kein Grund für den Rägeboge, sich auf den Lorbeeren auszuruhen, wenn es nach dessen Geschäftsführerin geht. Das Konzept ihres Fachgeschäftes soll sich vom Alnatura-Riesen abheben. «Bei uns geht es nicht nur um die Frage Bio oder Nicht-Bio, wir legen auch grossen Wert auf unsere Fachkompetenzen.» So werde das Verkaufspersonal strategisch aus- und weitergebildet, und die persönliche Beratung werde hochgehalten. «Wir reagieren wenn immer möglich auf Sonderwünsche unserer Kundschaft, denn wir haben ein sehr treues Publikum.» Dieses sei auch bereit, für besonders wertvolle Produkte mal tiefer in die Tasche zu greifen.

Auch wenn das Geschäft Erfolg versprechend klingt: Ins Online-Geschäft will der Rägeboge nicht einsteigen. Noch nicht. Man rüste beim Warenwirtschaftssystem zwar technologisch auf, was den Einstieg erleichtern würde, sagt Sutter. Aber die Genossenschaft wolle sich für diesen Entscheid Zeit lassen.