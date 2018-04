Blau und batteriebetrieben

Von Waldegg zum Schloss Wülflingen verkehrt ab Dienstag ein neuer Bus – mit ungewohnt blau-grünem Anstrich. Auf der Linie 2E testet Stadtbus bis am 19. April den «Swiss Trolley Plus», das neuste Modell des Schweizer Herstellers Hess. «Dieser Bus wurde eigentlich für die Zürcher Verkehrsbetriebe gebaut», erklärt Reto Abderhalden, Leiter Kommunikation bei Stadtbus. «Deshalb kommt er auch in den VBZ-Farben daher.» Auffallen dürften auch die Infrarot-Panels an den Innenwänden, die für ein besseres Klima im Inneren des Busses sorgen sollen. Zudem ist das neue Modell komplett elektrisch. Der Dieselmotor, der die jetzigen Busse auf Strecken ohne Oberleitung antreibt, wurde im «Plus»-Modell durch eine Batterie ersetzt. «Ob dieser Antrieb den Anforderungen des Alltags standhält, müssen wir erst herausfinden. Wir reden hier nicht umsonst von Testfahrten», sagt Abderhalden. Doch auch wenn sich die neue Technologie bewährt, kehrt der «Swiss Trolley Plus» nach Abschluss der Tests nicht unbedingt auf die Winterthurer Strassen zurück: Der Auftrag müsse auf alle Fälle ausgeschrieben werden. ()