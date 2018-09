Bodenständig und fröhlich

Wenn lokale Vereinsvorstände gemeinsam mit Ortspolitikern, dem Quartierpolizisten und der höchsten Winterthurerin sowie dem örtlichen Gemeindepfarrer und zwei Stadträtinnen wie auch weiteren geladenen Gästen in einem Festzelt den Worten von Malermeister und OK-Präsident André Leuppi lauschen, dann ist dies der Auftakt für die dreitägige Tössemer Dorfet. Die feuchte Witterung anlässlich der Eröffnungsfeier vom Freitagabend tat der Hochstimmung im voll besetzten Zelt der Rieter-Feuerwehr keinen Abbruch. Beim Rundgang durch das Festgelände wird aber deutlich, dass die Beizen recht unterschiedlich besucht sind.

Am Fest dabei sein unddie Vereinskasse auffüllen

Beim Sängerbund Töss, wo man kulinarisch keine Experimente eingeht, sondern auf die bewährten Grillwürste und Steaks setzt, ist das Zelt gut besetzt. Als Grund für das Dorfet-Engagement nennt der Leiter der Festwirtschaft, Rolf Gerteis, das Äufnen der Vereinskasse. Ausserdem wolle man als ansässiger Verein präsent sein und an der sonntäglichen Matinee auch gesanglich in Erscheinung treten.

Während in allen anderen Beizen längst gewirtet wird, sind die Helfer des Vereins Bellunesi noch mit dem Einrichten ihres Festzeltes beschäftigt. Man könne an diesem Standort auf der Stationsstrasse eben erst am Abend nach dem Feierabendverkehr mit dem Aufbau beginnen, erklärt Vereinsmitglied Ivo Mala­carne.

Im Areal des Bahnhofs Töss sticht einem wohlriechender Käseduft in die Nase. Und tatsächlich wird im Festzelt der Schwingerfründe Winterthur Fondue angeboten. Sibylle Leuppi führt dort das Zepter. Sie gibt sich als die Mutter von Spitzenschwinger Samir Leuppi sowie als Schwester des OK-Präsidenten zu erkennen. Wenn man zusieht, wie ihre Gäste in den Caquelons rühren und dann genüsslich die Käsebrocken zum Munde führen, möchte man sich am liebsten gleich an einen Tisch hinzusetzen.

Die Ausstellung im Güterschuppen «Töss, Aufbruch und Umgestaltung» ist zwar sehenswert, aber nicht wirklich geeignet, um den Stadtkreis in überschwängliche Festlaune zu versetzen. Unter deren Besuchern findet sich der Ur-Tössemer FDP-Gemeinderat Felix Helg. Er schätze die Dorfet als besonderen Angelpunkt im Quartierleben, zumal das Fest von einer Anzahl von Vereinen mitgetragen werde, hält er fest.

Kirchenkonzert und Disco

Ebenfalls an der Dorfet beteiligt ist die Reformierte Kirchgemeinde, deren Gotteshaus mitten im Festareal steht. Auf der einen Seite des Kirchenportals legt der DJ des TV Töss seine Platten auf, von der anderen Seite dröhnt die Rockmusik einer vierköpfigen Liveband aus dem Zelt der Malzi-Brothers. Da erinnert man sich an die Worte von Pfarrer Helge Fiebig, der beim Eröffnungsapéro Werbung für das Kirchenkonzert von Samstagabend machte und darum bat, im Bereich der Kirche ab 21 Uhr während einer Stunde etwas leiser zu sein. Respekt, dass ein solches Nebeneinander überhaupt möglich ist.

Schönes Wetter bringt Dorfet-Stimmung

Mit der Inbetriebnahme des Kinderkarussells, der Hüpfburg und der beliebten Garten-Eisenbahn auf der Spielwiese des Schulhauses Gutenberg kommen am Samstagnachmittag vor allem die Kinder auf ihre Rechnung. Und sie bringen hörbar eine fröhliche Ausgelassenheit mit auf das Festareal. Dank des trockenen Wetters haben sich am Samstagabend dann auch die Festbeizen gut gefüllt. Spätestens da stellte sich das erwünschte «Dorfet-Feeling» definitiv ein.

(Der Landbote)