Brand in Keller

Am Samstag bemerkte ein Anwohner um zirka 16.15 Uhr, dass Rauch aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses an der Wingertlistrasse emporstieg. Die Berufsfeuerwehr rückte mit 18 Einsatzkräften aus und löschte das Feuer, das in einem Lattenverschlag ausgebrochen war. Wie die Kantonspolizei Zürich am Sonntag berichtet, entstand in den vier Kellerabteilen ein Schaden in der Höhe von mehreren zehntausend Franken. Verletzt wurde niemand; die Bewohner mussten ihre Wohnungen jedoch vorübergehend verlassen.

Aufgrund der Abklärungen durch Spezialisten des Brandermittlungsdienstes der Kantonspolizei Zürich steht eine technische Ursache im Vordergrund. (landbote.ch)