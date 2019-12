Brand nach 20 Stunden gelöscht

In einem Abfallbunker der Kehrichtverwertungsanlage (KVA) Winterthur brannte es am Donnerstagmorgen. Weil sich der Glutherd weit unten im Abfallberg befand, musste dieser zuerst abgetragen werden, bevor das Feuer gelöscht werden konnte. Dabei haben sich weitere Glutnester entzündet, schreibt die Stadt in einer Mitteilung. Für die Umwelt bestand jedoch keine Gefahr.

Erst am Freitagmorgen, nach rund 20 Stunden Löscharbeit, konnte der Brand gelöscht werden und die KVA konnte den Betrieb wieder aufnehmen. Im Einsatz standen rund 60 Feuerwehrleute, Verletzte oder Sachschaden gab es nicht.