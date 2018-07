Breitestrasse am Wochende komplett gesperrt

Nach über drei Jahren Bauzeit für die vollständige Erneuerung der Breite- strasse werden die Arbeiten mit dem Einbau des Deckbelags am kommenden Wochen- ende abgeschlossen.

Der Belag wird innerhalt von drei Tagen verlegt. Während dieser Zeit wird die Strasse vom Breiteplatz bis Waldheim komplett für den Verkehr gesperrt. Die Sperre dauert vom Samstagmorgen 6.00 Uhr bis zum Montagabend 18.00 Uhr.

In den vergangenen drei Jahren wurden an der Breitestrasse sämtliche Abwasserleitungen erneuert und die Strom-, Gas-, und Wasserversorgung auf den neusten Stand gebracht. Zudem wurde am Breiteholz- und Breitetobelbach gearbeitet, sodass dieser in den Mattenbach und nicht mehr in die Kanalisation fliesst.

Neu sind an der Breitestrasse beidseitig sichere Gehwege vorhanden, und beim Breiteplatz und beim Waldheim entstanden neue Plätze. Erstmals in Winterthur wird ausserdem ein lärmarmer Belag eingebaut, damit die stark frequentierte Breitestrasse künftig weniger Lärm produziert.

Die Kompletterneuerung der Breitestrasse wurde während dreier Jahre in über dreissig Einzeletappen durchgeführt, die den Verkehr zum Teil stark beeinträchtigten.

Eingeschränkter Busverkehr

Die Arbeiten am Wochenende führen auch zu Einschränkungen im Busverkehr. Die Busse der Linie 4 von Stadtbus werden von Samstag, 14. Juli, 20.00 Uhr bis am Montag, 16. Juli, 12.00 Uhr über zwei Teilstrecken geführt (Archstrasse/HB – Jonas-Furrer-Strasse – Archstrasse/HB und Archstrasse/HB – Waldheim – Archstrasse/HB).

Die Haltestellen Breiteplatz, Nussbaumweg und Turmstrasse werden bis zum Abschluss der Bauarbeiten nicht bedient, und die Haltestellen Jonas-Furrer und Waldheim werden leicht verschoben.

Der Betrieb auf der Linie 12 wird am Sonntag, 15. Juli, nach der Fahrt um 15.01 Uhr ab Bruderhaus für den Rest des Tages eingestellt. (huy)