«Brennnessel-Pesto hat einen besonders frischen Geschmack»

Herr Hoffmann, was macht Brennnesseln so speziell?

Marcus Hoffmann: Der Geschmack ist aussergewöhnlich, ein bisschen bitter. Brennnesseln gelten als Powerfood, Brennnesseltee zum Beispiel fördert die Verdauung, wirkt beruhigend und wird zum Entschlacken getrunken. In der Bodybuildingszene ist gerade Brennnesseltee beliebt, da er Wasser entzieht. Ausserdem wächst das Kraut direkt vor der Haustüre. Wir pflücken unsere Brennnesseln im eigenen Brennnesselfeld hinter dem Restaurant.

Welche Speisen eignen sich besonders, um mit Brennnesseln herzustellen?

Grundsätzlich kann man alles mit Brennnesseln kochen – ob Suppen, Saucen oder sogar Falafel. Pesto eignet sich am besten, um Brennnesseln zu verarbeiten, da sie einen frischen Geschmack haben und die grüne Farbe schön hervorsticht.

Auf was müssen Sie als Chefkoch bei der Zubereitung von Brennnesseln besonders beachten?

Als Erstes sollte man natürlich Handschuhe zum Pflücken benutzen, da die feinen Härchen an der Brennnessel Hautirritationen auslösen. Um diese Härchen abzutöten, muss man die Brennnesseln etwa einen Tag lang einweichen – aber nicht länger. Weicht man sie zu lange ein, fangen sie an zu modern und verlieren an Frische. Des Weiteren sollten zum Kochen nur junge Pflanzen benutzt werden, da mit dem Alter der bittere und brennende Geschmack der Brennnessel stärker wird.

Warum hat der Sporrer Brennnesselgerichte auf seine Karte?

Letztes Jahr wurden wir vom Verein Brennpunkt Brennnesseln angefragt, ob wir bei ihrer Brennnesselwoche mitmachen wollen. Sonst wären wir nie auf die Idee gekommen, mit Brennnesseln zu kochen. Der Ansturm war dann so gross, dass wir uns entschieden, dieses Jahr wieder teilzunehmen und die Brennnesselgerichte wieder auf die Karte zu nehmen.

Welches Gericht war am beliebtesten?

Die Brennnessel-Ravioli sind sehr beliebt. Letztes Jahr haben wir 20 Kilo für die 2 Wochen produziert, gegen Ende waren sie ausverkauft. Wir hätten nicht gedacht, dass Winterthurer Brennnesseln so sehr mögen. (Landbote)