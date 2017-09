Brühlgut-Stiftung kämpft gegen Defizit

Zum dritten Mal innert vier Jahren schreibt die Winterthurer Brühlgut-Stiftung einen Verlust. 2016 resultierte bei einem Umsatz von 34 Millionen ein Minus von fast einer Million Franken. Aktuell laufen verschiedene Massnahmen, um dieses Ergebnis im Nachhinein zu verbessern. Laut dem Stiftungsrat wird die Brühlgut-Stiftung derzeit «kritisch angeschaut und optimiert».Bereits im letzten Jahr verzeichnete die Stiftung einen Verlust von knapp 900 000 Franken. Im Jahr davor gabs einen marginalen Gewinn, doch 2013 gab es mit einem Minus von knapp 600 000 Franken ebenfalls schon rote Zahlen. Für das jüngste Ergebnis sind vor allem gestiegene Personalkosten und zu geringe Erträge verantwortlich.

Die Brühlgut-Stiftung, die 1979 gegründet wurde, ist in Winterthur längst eine gesellschaftliche Institution. Mehrere Hundert Mitarbeiter kümmern sich um Menschen mit Beeinträchtigungen und bieten ihnen in der Stadt an zahlreichen Standorten Wohn-, Arbeits-, Beschäftigungs- und Ausbildungsplätze an. Daneben führt die Stiftung eine inte­grative Kindertagesstätte.

In Zürich wurdenBetriebe eingestellt

Eine ähnliche Defizitserie wie in Winterthur hat man in den letzten Jahren auch in Zürich erlebt. Die Stiftung Züriwerk lässt sich von der Grösse und Mitarbeiterzahl mit der Brühlgut-Stiftung vergleichen und schreibt ebenfalls seit Jahren Verluste. Um das durchschnittliche jährliche Defizit von rund 300 000 Franken zu bekämpfen, mussten in den letzten Monaten mehrere Angebote von Züriwerk eingestellt werden, darunter eine Gärtnerei, ein Gastrobetrieb und ein Velolieferservice. Es handle sich um Angebote, die wirtschaftlich nicht rentieren, hiess es bei Züriwerk.

Droht selbiges nun auch in Winterthur, wo die Brühlgut-Stiftung beispielsweise mehrere Cafés und eine Wäscherei betreibt? Aktuell sind zwar keine solchen Pläne bekannt, der Stiftungsrat spricht aber ganz allgemein von einer «Optimierung der Organisation» und der «Überprüfung und Reduktion von externen Dienstleistungen».

Beim kantonalen Branchenverband der Behinderteninstitutionen Insos, der rund 90 Institutionen vertritt, beobachtet man die Situation in Winterthur, will sie derzeit aber nicht kommentieren. Klar ist, dass die Ansprüche an die Behindertenorganisationen in den letzten Jahren gestiegen sind. Im Jahr 2012 etablierte der Kanton erstmals ein Rating-System und begann die Institutionen auf ihre Bilanzzahlen hin zu vergleichen. Seither sind es tendenziell die Grossen, die weniger Geld vom Kanton erhalten. Hinzu kommt der kantonale Spardruck, der auch vor Behindertenorganisationen nicht haltmacht. Insos rät seinen Mitgliedern unter anderem, mehr Fundraising zu betreiben. Dieses Ziel hat nun auch die Brühlgut-Stiftung. (Der Landbote)