Chefs kritisieren die Stellenmeldepflicht

Sie ist die erste spürbare Auswirkung der Masseneinwanderungsinitiative von 2014: die sogenannte Stellenmeldepflicht. Diese verpflichtet Firmen, in deren Branche mehr als acht Prozent arbeitslos sind, offene Stellen dem zuständigen RAV zu melden. Sie tritt am 1. Juli in Kraft.

Vor allem das Baugewerbe, die Hotellerie und Gastronomie und die Landwirtschaft, aber auch das Marketing, die Schauspielerei und die Uhrenindustrie sind davon betroffen. Ausgenommen von der Meldepflicht sind Arbeitseinsätze, die weniger als 14 Tage dauern oder wenn die Stelle intern besetzt werden kann. Wer die Meldepflicht nicht einhält, dem droht eine saftige Busse von bis zu 40'000 Franken.

Firmen sind teils im Unklaren

Das RAV Winterthur hat derzeit viel zu tun. Das Informationsbedürfnis der Firmen sei gross, sagt Jürg Fackelmeyer, Leiter des RAV Winterthur. «Die meisten Firmen wissen, dass sich etwas ändert, aber sie sind noch im Unklaren, was genau ansteht.» Darum organisiert die Vermittlung Infoanlässe und besucht einzelne Firmen in Winterthur, um ihnen zu zeigen, wie und wo sie in Zukunft ihre offenen Stellen melden. Die Vermittlung der Stellen selbst übernimmt aber nicht das RAV, sondern eine kantonale Zentrale in Zürich. Trotzdem rechnet das RAV mit Mehraufwand: «Wir müssen mehr Dossiers bearbeiten und diese besser aktuell halten», sagt Fackelmayer.

Mit der neuen Meldepflicht dürften schätzungsweise 1000 zusätzliche Stellen gemeldet werden. Wie viel dann tatsächlich durch RAV-Stellensuchende besetzt werden, ist offen. Denn die Arbeitgeber müssen zwar eine Rückmeldung geben, wenn sie Dossiers vom RAV erhalten haben, sie müssen jedoch nicht begründen, wenn sie sich für einen anderen Kandidaten entscheiden. Übersetzt heisst das: Abgesehen von der fünftägigen Frist können die Unternehmen weitermachen wie bis anhin, sie müssen ihre offenen Stellen einfach beim RAV melden.

Trotzdem sieht Fackelmayer in der neuen Pflicht eine Chance: «Wir können den Arbeitslosen öfters eine Stelle vorschlagen können.» Und gewisse Arbeitgeber würden das RAV als Stellenvermittler eher berücksichtigen.

Nicht mehr spontan vermitteln

Für die Winterthurer Firmen bedeutet die Änderung vor allem eines: Mehraufwand. «Wir können nicht mehr so spontan vermitteln wie bis anhin», sagt Luca Bartucca von der Firma «work shop AG», die in Winterthur vor allem Leute an Baufirmen vermittelt. «Von den Berufen, die wir vermitteln, sind eine ganze Reihe betroffen: Viele Bauberufe, beispielsweise Eisenleger, Hauswarte oder Lagerarbeiter. Dass wir diese Stellen melden müssen, schränkt uns ein.»

«Eine reine Pflichtübung»

Das Theater Winterthur beschäftigt 32 Festangestellte und zwischen 40 und 50 Aushilfen im Stundenlohn. «Betroffen sind wir vor allem mit unserem Gastronomiebetrieb», sagt Gesamtleiter René Munz. Er sei vom Schweizerischen Bühnenverband über die genauen Bestimmungen informiert worden. «Wir wissen, wie wir vorgehen müssen.»

Munz kann der Meldepflicht nichts Gutes abgewinnen: «Natürlich begrüsse ich das nicht, es ist eine Pflichtübung. Es braucht mehr Zeit und bedeutet einen grösseren administrativen Aufwand.» Er zweifelt stark am Nutzen der neuen Regel: «Insbesondere im Bereich des Theaters kann diese Übung in den allermeisten Fällen nicht funktionieren, weil die Besetzung einer Rolle nicht nach Leistungsausweis funktioniert, sondern nach ganz eigenen Kriterien.»

Den Mehraufwand kann er noch nicht genau einschätzen — es sei unterschiedlich, je nachdem wen man suche. «Es braucht aber mindestens zwei oder drei Schreiben mehr.» Dass die Stellen schlechter besetzt werden könnten, befürchtet er hingegen nicht: «Es ist einfach komplizierter und dauert länger.»

Nur Hotel zeigt sich gelassen

Anders sieht es beim Hotel Banana City aus. Dort arbeiten insgesamt 55 Mitarbeiter als Concierge, Serviceleiter oder Portier. «Für uns ist die Stellenmeldepflicht kein Problem», sagt Direktor Jérôme Waldbauer. Er rechne zwar mit ein wenig mehr Aufwand — «ob wir die Bewerbungsunterlagen vom RAV oder direkt erhalten, spielt für uns aber keine Rolle». Die Bewerbungen würden wie zuvor nach geeigneten Kandidaten ausgewertet.

«Kein konkreter Nutzen»

Auf dem Flaacher Spargelhof der Familie Gisler ist die Spargelsaison 2018 bereits beendet. Von April bis zum Saisonende Mitte Juni beschäftigte sie für die Feldarbeit 18 Mitarbeitende aus Rumänien. «Es ist eine Art Familienclan, der jedes Jahr zu uns kommt», sagt Lydia Gisler. Sie geht davon aus, dass das auch in Zukunft so bleibt. «Denn für die Feldarbeit melden sich bei uns keine Schweizer.» Oder dann höchstens «überqualifizierte Bankangestellte, die sich nur deshalb bewerben, damit sie beim RAV eine Bewerbung mehr vorweisen können», sagt Gisler. In der Stellenmeldepflicht sieht sie darum keinen konkreten Nutzen, «sondern lediglich einen Mehraufwand».

Härtere Regeln ab 2020

Ab dem 1. Januar 2020 soll der Schwellenwert der meldepflichtigen Berufe bezüglich Arbeitslosigkeit auf fünf Prozent gesenkt werden. Damit wären laut dem Seco rund ein Drittel aller offenen Stellen meldepflichtig. Der Bund erhofft sich damit, dass schweizweit über 180 000 neue Stellen gemeldet werden. (lia/cf/tm)