Chlausesel Tarzan hatte «kä Luscht»

A ls Samichlaus-Eseli ist Tarzan in der Adventszeit begehrt. Der Esel aus Seen wird am Sonntag den Samichlauseinzug in die Altstadt anführen. In Oberwinterthur warteten die Kinder und Eltern am Adventsbasar am Mittwoch allerdings vergeblich auf das versprochene Eselreiten.

Besitzerin Désirée Stähli kehrte auf halbem Weg um, weil Tarzan so bockig war. Der Hintergrund: Seine Partnerin Sunita musste im Stall in Seen bleiben, weil sie trächtig ist, und alleine war der Eselhengst zu aufmüpfig und schwer zu führen. Für den Chlauseinzug gibt Stähli, die ihre Esel als Therapietiere einsetzt, aber Entwarnung: «In der Kutsche ist Tarzan gut eingespannt und leichter zu händeln. Ausserdem ist er begeisterter Kutschenesel.» (mig)