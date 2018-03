Club of Rome hofft auf weitere Geldmittel aus Winterthur

Alexander Stefes vom Club of Rome hat als junger Assistent 2009 hier am Hauptsitz in Winterthur angefangen. Seither konnte er sich hocharbeiten, heute trägt er den Titel «Executive Director».

Am Donnerstagabend war er Gast im Stadtalk. Stefes, der aus dem Ruhrgebiet stammt, habe an renommierten Universitäten Politik studiert, stellte Moderator Christian Huggenberg seinen Gast vor und fragte ihm gleich leicht provokativ: «Und dies nur um hier in Winterthur zu landen?»

Er sei freiwillig hierhergekommen und fühle sich sehr wohl in dieser Stadt, gab Stefes gelassen zurück. Beim Club of Rome ist er zusammen mit drei Mitarbeitenden für Projektbetreuungen, Kommunikation und für das Führen von Kampagnen zuständig, insbesondere muss er aber die Entscheide der Mitglieder der weltumspannenden Organisation umzusetzen.

Fortschritt hat seinen Preis

Mit dem Buch «Die Grenzen des Wachstums» sei der Club of Rome 1972 schlagartig bekannt geworden und habe damit die globale Nachhaltigkeitsdebatte ausgelöst, erklärte Moderator Huggenberg.

«Wir können so gut wie nie zuvor errechnen, was wir dem Planeten antun und trotzdem fällt es uns unheimlich schwer darauf zu reagieren.»



Stefes mit Jahrgang 1984 bekannte, dass er das Buch mit der Erkenntnis, dass wir über unsere Verhältnisse leben, anfangs nicht so faszinierend fand. Erst als er sich beim Club of Rome näher damit auseinandersetzte, habe er den «aha-Effekt» den der Bericht vielerorts auslöste erkannt.

Die Menschen hätten damals angefangen die vordergründig positive Entwicklung in den Industrieländern nach dem Zweiten Weltkrieg zu hinterfragen. «Man wollte genauer wissen auf was dieser Wohlstand basiert und habe erkannt, dass der Fortschritt nicht nur aus der Innovationskraft der Gesellschaft kommt, sondern dass Ressourcen verbraucht und andere Länder ausbeutet werden», so Stefes.

Präsenz an lokalen Anlässen

«Und weshalb sind wir heute noch nicht weiter?», fragte Huggenberg. Es seien immer wieder vielfältige Projekte am Laufen, doch habe man erkennen müssen, dass es aufgrund der komplexen Gesamtsituation einfache Lösungen nicht geben könne, so Steffes: «Wir haben die absurde Situation, dass wir so gut wie nie zuvor in der Menschheitsgeschichte errechnen können, was wir dem Planeten antun und welche Folgen das hat, trotzdem fällt es uns unheimlich schwer adäquat darauf zu reagieren.»

Der Feststellung, dass man seine Organisation in der Winterthurer Öffentlichkeit nicht gross wahrnehme, widerlegte Stefes indem er gegen ein Duzend lokale Anlässe aufzählte an denen der Club in den letzten Jahren beteiligt war. Er gab aber zu, dass man nicht immer alle Erwartungen erfüllen könne.

Auf die Zukunft der globalen Denkfabrik angesprochen, reagierte Stefes merklich weniger gelassen: Innerhalb der Organisation seien zurzeit verschiedene Strömungen im Gange die nach Erneuerung strebten: «Dies beschäftigt uns momentan sehr stark».

Der Club of Rome feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen und gleichzeitig «10 Jahre Standort Winterthur». Auf die Frage ob das so bleibe, meinte Steves: «Die Grundfinanzierung ist ja hier in Winterthur und dies ist absolut wertvoll. Solange wir diese Unterstützung von der Robert und Ruth Heuberger-Stiftung erhalten, kann ich mir nicht vorstellen, dass der Club wegziehen würde.»

Gesichert sei dies noch bis Ende 2019, aber bereits im April werde es sich entscheiden ob eine Anschlussfinanzierung möglich wird, erklärte Direktor Stefens mit hoffnungsvollem Unterton.

