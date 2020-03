Corona-Virus: Wie gehts der Gastronomie, Herr Wolf?

Hat das Coronavirus auch die Gastrobranche angesteckt?

Thomas Wolf: Wir merken, dass sich das Verhalten der Gäste verändert. Sie sind vorsichtiger geworden, trinken etwa nicht mehr zu zweit aus demselben Glas und waschen sich vermehrt die Hände. Vorher ist bei der Herrentoilette gerne mal jemand am Lavabo vorbeigelaufen. Das ist jetzt anders, der Föhn läuft häufiger. In der traditionellen Gastronomie sind die Auswirkungen von Corona aber noch nicht so sehr angekommen.

Wer kriegt die aktuelle Situation denn am heftigsten zu spüren?

Jene Kollegen, die Veranstaltungsräume vermieten, haben im Moment echte Probleme. Veranstaltungen wie Bankette mit Dutzenden Gästen werden kurzfristig ersatzlos abgesagt. Und wenn sie nicht abgesagt werden, kommt nur die Hälfte der Gäste. Das ist ein Problem. Für 80 Leute plant der Wirt vier Servicekräfte ein. Bei weniger Gästen entstehen so Personalkosten, die nicht gedeckt sind. Auch unsere Zulieferer haben weniger zu tun, der Metzger beispielsweise oder die Geschirr- und Festzeltvermieter.

«Wenn das Haus brennt, muss man löschen.»Thomas Wolf, Präsident Gastro Winterthur und Beizer im Bahnhöfli Wülflingen.

Können Sie den Schaden für die Branche bereits beziffern?

Die Hälfte der Bankette der nächsten zwei Wochen wird derzeit abgesagt. Diese Ausfälle verursachen wenigstens keine Kosten, weil noch keine Vorbereitungen dafür getroffen wurden. Blöd ist, wenn jemand morgens anruft, um das Bankett für den Abend abzusagen. Das wird richtig teuer. Generell ist das Saalgeschäft ein guter Umsatzträger geworden. Vor allem wegen Sitzungen und Generalversammlungen, die jetzt eigentlich stattfinden würden, weil für die nicht gekocht werden muss. In einigen Betrieben machen diese Einnahmen über die Hälfte des Umsatzes aus. Die Lage wird sich noch zuspitzen, auch für die traditionelle Gastronomie.

Gibt es Betriebe, die die Folgen vom Coronavirus nicht überleben werden?

Garantiert. Ein Restaurant, das jetzt schon schlecht läuft, kann es sich nicht leisten, drei, vier Wochen auf Einnahmen zu verzichten. Miete und Löhne laufen ja weiter. Bei einigen wird es darum zu einschneidenden Problemen kommen.

Was tun Sie als Wirt, damit die Kundschaft trotzdem zu Ihnen kommt?

Wir haben bei uns Desinfektionssprays in den Toiletten und desinfizierende Seife, die wir sonst nur in der Küche verwenden, aufgestellt. Dazu desinfizieren wir jede Stunde die Türfallen im Restaurant. An der Eingangstür haben wir ein Schild mit der Aufschrift «Ein Lächeln statt ein Händedruck» angebracht. Man muss sich schon etwas bemühen. Die Gäste müssen darauf vertrauen können, dass die Wirte die Sache ernst nehmen. Aber wenn der Gast nicht kommt, kann ich ihn nicht abholen.

Das klingt frustrierend.

Schlussendlich ist es eine Vertrauensfrage: Wenn die Gäste sehen, dass sauber gearbeitet wird, kann das für die Zukunft sogar vertrauensbildend wirken. Saubere Restaurants haben heute schon eine treue Stammkundschaft.

Künftig werden viele Gäste wohl nicht nur aus Vorsicht Restaurants fernbleiben, sondern weil sie Homeoffice betreiben und zum Zmittag zu Hause sind.

Welchen Einfluss das auf ein Restaurant haben wird, hängt natürlich von dessen Standort ab. Im Bahnhöfli Wülflingen haben wir viele Handwerker – der Gärtner kann kein Homeoffice machen.

Ihre Beiz ist also nicht verwaist?

Nein. Aber wir haben grossen Respekt vor der momentanen Situation. Wir fahren unsere Bestellungen runter und bestellen die Extrakiste Wein halt nicht. Auch wir müssen Löhne bezahlen. Wenn wir zwei Wochen keine Einnahmen haben, ist es auch nicht mehr lustig.

Der nationale Branchenverband Gastro Suisse hat bereits in Bern interveniert und sich mit Bundesrat Guy Parmelin getroffen.

Die Corona-Geschichte passiert zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Wir haben eben erst die 13. Monatslöhne bezahlt, jetzt steht die Entrichtung der Mehrwertsteuer an. Mit dem Fasnachtsausfall entging vielen Beizen ein guter Umsatz. Wir müssen uns darum mit dem Thema Kurzarbeit beschäftigen. Ausserdem wäre es gut, würde den Wirten bei finanziellen Engpässen etwa ausnahmsweise eine Ratenzahlung der Mehrwertsteuer erlaubt. Wenn das Haus brennt, muss man eben löschen. Aber ich bin verhalten optimistisch, dass die Winterthurer Gäste auch weiterhin ins Restaurant gehen.