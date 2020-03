Coronavirus macht Winterthurer Taxigeschäft kaputt

Taxi-Unternehmer Thomas Schönenberger ist von den behördlichen Massnahmen zur Eindämmung der Corona-Verbreitung unmittelbar und stark betroffen. Vor allem in den Nächten sei es jetzt unheimlich ruhig. Das Ausgehverhalten der Leute habe sich komplett geändert, sagt Schönenberger, Chef der Taxi-Zentrale Winterthur. Viele blieben jetzt zuhause. «Am Freitag- und Samstagabend war tote Hose», erklärt Schönenberger. Er habe deshalb vier Taxifahrer nach Hause schicken müssen.

Deutlicher Rückgang

Einen Einbruch registriert der Taxi-Unternehmer aber auch tagsüber. Vor allem bei den Schülerfahrten sei ein massiver Rückgang zu verzeichnen, da ja der Unterricht an allen Schulen ausgefallen ist. Andere Aufträge sind ihm aber trotz Coronavirus nicht weggebrochen. So zum Beispiel Labortransporte oder die Abholfahrten von Lokomotivführern am frühen Morgen. «Eher zugenommen haben zudem Fahrten von Personen, die wir vom Spital in Rehabilitationskliniken überführen.» Es sei denkbar, dass dies im Zusammenhang mit dem Coronavirus geschehe, damit das KSW für einen allfälligen Ansturm eine genügende Bettenkapazität habe, mutmasst Schönenberger. Vereinzelt gebe es nun auch Leute, die nicht mehr mit dem Zug fahren wollen und deshalb das Taxi für manche Fahrten als Alternative wählten.

Prüft Kurzarbeit

Insgesamt betrachtet leidet die Taxibranche aber derzeit sehr stark unter der Corona-Krise. Die finanziellen Ausfälle sind gross. Auch beim Unternehmen von Thomas Schönenberger.

Der Chef der Taxizentrale Winterthur beschäftigt in seinen zwei Firmen TCW Schönenberger AG und Taxi Baumann AG rund 30 Festangestellte und ebenso viele Aushilfsfahrer. Oberstes Ziel sei es jetzt, die Stellen der Fahrer zu erhalten, sagt Schönenberger. Es prüft deshalb die Einführung von Kurzarbeit. Und hofft darauf, dass der Albtraum bald ein Ende hat.