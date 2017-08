Damit der Bus stets Vorfahrt hat

Die Verkehrspolitik ist und bleibt ein Zankapfel in Winterthur. Da machte der Stadtrat doch einen Vorschlag, wie man den Bus beschleunigen könne, damit er weiniger oft im Stau stecken bleibt. Ein ganzes Massnahmenpaket legte der bürgerliche Stadtrat mit seinem SVP-Bauvorsteher vor: anders getaktete Grünphasen, Bussspuren, am Altstadtrand neue Lichtsignale für Fussgänger (Bilder rechts), die dann Grün bekommen, wenn der Verkehrsfluss mal Pause hat. Zum Konzept gehört auch, dass es an einigen Stellen sogenannte Fahrbahnhaltestellen gibt, wo die Autos beim Busstopp hinter dem Bus warten müssen, damit dieser vorne dann freie Fahrt hat. Und einige Linksabbieger an Kreuzungen wollte der Stadtrat unterbinden.Diese letzten beiden Punkte, die wollten die bürgerlichen Verkehrspolitiker im Gemeinderat nicht schlucken. Und weil ja jeder im Verkehr unterwegs ist, war gestern praktisch jeder ein Verkehrspolitiker. Auffallend: Frauen meldeten sich nicht zu Wort, es war eine reine Männerdebatte.

Zweifel von SVP, FDP und CVP

Im Grundsatz gabs von fast allen Seiten (ausser vom Piraten) Lob für das Gesamtpaket des Stadtrats und für dessen Ausgewogenheit. Im Detail aber hatten FDP, SVP und CVP gleichwohl Einwände. Pascal Rütsche wünschte namens der SVP, man möge auf die Fahrbahnhaltestelle stadtauswärts beim Fotomuseum verzichten. Das sei ein «Hindernis für Autos und Rettungsfahrzeuge», sagte er. Auch die Buspriorisierung bei der Einfahrt Stadthausstrasse in die General-Guisan-Strasse (siehe Bild) brauche es nicht, weil die Autofahrer dem Bus dort ohnehin den Vortritt gewähren würden.

Zeno Dähler, der EDU-Mann in der CVP-Fraktion, verlangte: Am Zwingliplatz im Deutweg sei alles so zu lassen, wie es ist. Der Stadtrat will dort einige Linksabbieger unterbinden, um die Hauptachse Stadt–Seen schneller und flüssiger zu machen. «Das bringt nichts für die Busse», sagte der Mattenbacher Busbenutzer Dähler und zweifelte daraufhin auch noch an, dass es so etwas wie Stau und Stauverzögerungen in Winterthur überhaupt gebe.

Stefan Feer (FDP) seinerseits zweifelte die Kompetenz der Verkehrsplaner an. Insbesondere ein Linksabbieger am Knoten Zwingliplatz wollte der Breite-Bewohner Feer erhalten (und erhielt Unterstützung vom anderen Freisinnigen, der in der Breite wohnt, Christoph Magnusson): Ihnen ist der Linksabbieger Richtung Pflanzschulstrasse, wenn man von der Breite via Unteren Deutweg an den Mega-Knoten kommt, heilig. Fällt der weg, sei das «eine Verschlechterung für die Leute im Mattenbach», sagte Feer. Und Magnusson: Es brauche diese Verbindung, etwa wenn er Hemden in die Reinigung am Deutweg bringe oder ins Schwümbi Geiselweid fahre.

Alle Änderungen scheiterten

Die Sprecher der SP (der Mattenbacher Benedikt Zäch), der GLP (der Mattenbacher Urs Glättli) der Grünen (der «Vater» der ganzen Busvorlage Reto Diener) und der EVP (Michael Bänninger) aber sagten unisono: Einzelne Massnahmen aus dem Konzept herauszubrechen, gefährde die Wirkung des Gesamten. Insbesondere gelte das für das Kernstück, den Zwingliplatz. Der Bauvorsteher pflichtete dem bei.

In allen Detailfragen unterlagen daraufhin die Bürgerlichen. In der Schlussabstimmung stimmten die meisten aber trotzdem zu. 50 Ja zu 6 Nein hiess das Resultat. Nein-Sager waren die CVP-Leute, der Pirat und Magnusson. Feer enthielt sich. ()