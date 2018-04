Damit die A1 nicht mehr überflutet

Von der alten Versickerungsanlage zur neuen

Namenswechsel und Dauerbrenner in der Fragestunde

Das Versickerungsbecken trug einst den Namen «Nauen». Doch weil es eigentlich eher im Gebiet Schoren angesiedelt ist, hat es der Stadtrat Illnau-Effretikon im Laufe der Projektgeschichte umgetauft.



So oder so, das Land liegt in einer Mulde neben der Autobahn A1 und in der Nähe der im Richtplan eingetragenen Kiesegrube von Tagelswangen.



1972 entstand mit dem Bau der Nationalstrasse N1 (heute A1) die erste Versickerungsanlage. Da sie sich bald als zu klein erwies, wurde 1975 ein Notüberlauf in eine ehemalige Kiesgrube erstellt. In den nächsten fünf Jahren nahm die Leistung weiter ab, der Zufluss aber stieg. 2000 lief das Becken über, es kam zur Überflutung der A1.



2002 baute die Stadt als Sofortmassnahme eine Pumpe, mit der das Wasser als provisorische Massnahme in die Entwässerung der Autobahn geleitet wird.



Das Provisorium ist zum Providurium geworden. Die Pumpe läuft jährlich bis zu 1400 Stunden und befördert 225 000 Kubikmeter Wasser. Wenn jeweils viel Regen bevorsteht, dann müssen die Mitarbeiter des Tiefbauamts die Pumpe vorgängig in Betrieb setzen, damit das Wasser im alten Becken abläuft.



In der Fragestunde ist das Projekt zum Dauerbrenner geworden. Immer wieder fragten die Gemeinderäte den zuständigen Tiefbauvorstand, wann denn nun die Anlage gebaut werde.



2006 lehnte das Parlament den vom Stadtrat bewilligten Kredit ab und verlangte, dass er einen Antrag an den Gemeinderat stelle. 2013 bewilligte der Stadtrat den Kredit erneut. Er blieb im Budget. Im Herbst 2015 lag die Baubewilligung von Kanton und Gemeinde vor.