Dank «Geheimformel» der NASA sollen Busse künftig Takt einhalten

Eher mit einem abrupten Vollstopp als raketenmässig startete Florian Fuchs in seine berufliche Laufbahn. Der gelernte Polymechaniker, wollte Lok-Führer werden, flog aber durch den psychologischen Test. Jetzt ist der 25-Jährige Winterthurer auf gutem Weg, sich als Wissenschaftler zu profilieren.

«Irgendwas mit ÖV» wollte er studieren. Nun führte ihn seine Bachelorarbeit im ZHAW-Studiengang Verkehrssysteme bis nach Kalifornien in ein Forschungszentrum der Nasa. Grund der Visite: Der sogenannte ADAPT-Algorithmus.

Damit will die Nasa ihr Frühwarnsystem die Flugsicherheit erhöhen. Beinahe-Kollisionen in Flughafennähe will sie künftig noch besser voraussagen können. Das ADAPT-Prinzip will Fuchs nun auf das öffentliche Bus-System übertragen. Er hat den Nasa-Algorithmus neu programmiert und mit der Zürcher Buslinie 80 getestet. Diese zieht sich von Süden nach Norden, vom Triemli bis nach Oerlikon und ist besonders anfällig auf sogenanntes Bus-Bunching.

«Alles wird streng überwacht, für Ausländer ist sowieso fast überall Sperrzone.»Florian Fuchs über die NASA

Busse bunchen dann einer dem anderen auffährt, der stockt aus dem Takt geraten ist. Der vordere bremst den hinteren aus und der Disponent im Leitstand muss reagieren. «Diese Manöver kosten Zeit und Aufwand, und man muss eine Ersatzflotte unterhalten, die immer einsatzbereit ist», sagt Fuchs. Den vollständigen original ADAPT-Algorithmus hat Fuchs nie gesehen, dieser ist im Original noch immer geheim. Erst in drei Jahren wird er voraussichtlich publiziert.

Fuchs musste sich folglich mit dessen Entwickler zusammensetzen. Dieser erklärte ihm das Prinzip an der Wandtafel, quasi von Meister zu Schüler. Im stillen Kämmerlein passte Fuchs die Formel an, ging die Vorschläge danach mit seinem Forscherkollegen durch und feilte weiter daran. Fuchs konnte, ja musste sich ganz aufs Formel-Formen konzentrieren, denn es war Ferienzeit und der Nasa-Campus wie leer gefegt.

Sein Bewegungsradius war ebenfalls stark eingeschränkt. «Alles wird streng überwacht, für Ausländer ist sowieso fast überall Sperrzone. Überall sind Sicherheitsschleusen», erzählt er.

Algorithmen sind hungrig

Nach zwei Wochen hatte die mathematische Formel so weit optimiert, dass diese für einen ersten Praxis-Test bereit schien. Getestet wurde der neue VBZ-Algorithmus über eine comutergesteuerte Simulation der 80er-Linie. «Dazu muss man den Algorithmus mit möglichst vielen Daten füttern und trainieren», sagt Fuchs.

Daten zur Position eines Buses, zur Abweichung vom Fahrplan, Distanz zum vorderen Bus oder Passagierzahlen. Je häufiger sich es nach einem gewissen Datenmuster zu Bus-Bunching kommt («negatives Erlebnis»), desto genauer der Algorithmus und desto präziser und früher die Vorhersagen für die ersten Vorzeichen.

«Es geht nicht darum, Leute zu entlassen.In Zukunft werden Busfahrer einfach andere Aufgaben wahrnehmen müssen»Florian Fuchs

Die Simulation hat gezeigt, dass der VBZ-Algorithmus grundsätzlich funktioniert. Als entscheidend habe sich erwiesen, dass Anzeichen für drohendes Bus-Bunching erstens möglichst früh erkannt werden und zweitens der Disponent rasch reagiert, zum Beispiel, indem der bremsende Bus angewiesen wird, früher abzudrehen, Extrabusse vorne einspringen oder, was häufig passiert, der Folgebus angewiesen wird, langsamer zu fahren. «Das Timing muss stimmen. Doch auch das könnte man in einem nächsten Schritt automatisieren», sagt Fuchs.

Ein System zu optimieren und effizienter zu machen heisst immer auch, Ressourcen zu sparen. Wird der Leitstand in zehn Jahren ein grosser Super-Computer sein, gesteuert allein von Algorithmen, satt Disponeten? «Es geht nicht darum, Leute zu entlassen. In Zukunft werden Disponenten und Fahrer einfach auch viele andere Aufgaben wahrnehmen müssen», sagt Fuchs.

In Tests, wie sie die Post mit führerlosen Bussen durchführt, sieht er beispielsweise die Chance, dass Randregionen nicht vom ÖV-Netz abgehängt werden.

Fuchs, der verhinderte Lok-Führer, hat seinen Bachelor mit Note 5,77 bestanden und einen Förderpreiserhalten, und die VBZ planen, seinen Algorithmus auf weiteren Buslinien zu testen und irgendwann in ihr Überwachungsssystem zu integrieren.

Nach einem Zwischenjahr als Assistent an der ZHAW will Florian Fuchs noch einen Master anhängen und dabei dem öffentlichen Verkehr treu bleiben. «Es gibt noch so viel zu optimieren».

(Der Landbote)