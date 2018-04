Das «Chinesenbrüggli» wird herausgeputzt

Viele Möglichkeiten, die Töss während eines Spaziergangs in Richtung Reitplatz zu überqueren, gibt es bereits heute nicht. Ab nächstem Montag werden sie noch knapper. Dann wird das sogenannte Chinesenbrüggli gesperrt, das die beiden Flussufer auf Höhe des Reitplatz-Fussballfeldes miteinander vebindet.

Zu gefährlich im Winter

Grund sind kleinere Reperaturarbeiten. Der Belag werde vollständig erneuert und die gesamte Tragkonstruktion von Moos und Ablagerungen befreit, heisst es in einer Mitteilung der Stadt. Die Arbeiten werden im Frühling ausgeführt, da sie im Winter wegen des rutschigen Untergrundes zu gefährlich seien, sagt der städtische Projektleiter Pierre Walpen.

Das «Chinesenbrüggli» wurde 1911 vom Verkehrs- und Verschönerungsverein Winterthur erbaut. Die Konstruktion erinnert an die chinesische Bauweise von Brücken aus dieser Zeit, daher der etwa ungewöhnliche Name. Die Holzbrücke hat bereits mehrere Totsagungen hinter sich. Im Rahmen der «Erschliessung Reitplatz» sollte sie schon seit mehr als zehn Jahren abgerissen und durch eine neue, beleuchtete Holzbrücke ein Stück flussaufwärts in Richtung Stadt, ersetzt werden. Der Stadtrat hat die Realisierung des Projekts, das der Kanton zur Hälfte zahlen würde, bislang aus «finanzpolitischen Gründen» hinausgeschoben. Dass die kleine Fussgängerbrücke nun herausgeputzt wird, kann heissen, dass sie so schnell nicht abgerissen wird. Die Tössemer müssen wohl noch länger auf den schon lange geforderten, beleuchteten Weg zum Reitplatz warten. (Landbote)