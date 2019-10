Das Grande Finale vor dem Hochseilakt

Am Sonntag schliesst das Oxyd am Standort Wülflingen endgültig seine Tore – um sie im April nächsten Jahres im Keller des Kornhauskomplexes inmitten der Party-und Kulturmeile wieder zu öffnen. Aber dann wird alles anders sein: der Raum (ohne die heutigen Ateliers), das Programm und die offenen Inhalte. Wie schon die drei «Grande Finale»-Wochenendveranstaltungen zuvor ist auch die letzte durch Abschied und Aufbruch in die Zukunft geprägt. Und diese Doppelung hat es in sich.

Da ist die allerletzte Ausstellung, die von rund siebzig Kunstschaffenden mit Oxyd-Erfahrungen bestritten wird, verteilt über die vier Wochenende. Spontaneität, Experiment und Provisorisches sind die Merkmale dieser finalen Schau und erinnern an die experimentierfreudigen Pionierphasen von oxyd. In den letzten fünf Jahren hat sich der Kunstraum mit dem architektonischen White-Cube-Touch in Richtung einer etablierten Galerie mit überregionaler Bedeutung entwickelt.

Riccarda Naef tauscht sich vor ihrer Performance mit Andri Köfer vom Kollektiv Köfer&Hess aus. Hintergrund die schwebende Konstruktion von Köfer&Hess. Bild: Milad Ahmadvand

Die aktuelle Abschiedsvorstellung setzt den Akzent jedoch beim experimentellen Reagieren auf Raum und Kunst. Und das Rahmenprogramm vom Freitag- und Samstagabend lässt denn auch erahnen, in welche Richtung das neue Team um Eve Hübscher aufbricht. Es wird sparten- und medienübergreifend sein, also Literatur, Tanz, Performance, Musik und bildende Kunst einschliessen. Der Hauptfokus bleibe aber bei Ausstellungen, die mit den Kunstschaffenden zusammen erarbeitet werden, betont Hübscher.

Weniger konventionell kündigt sich das niederschwellige Kunstvermittlungsprogramm an: «Kommt raus aus euren Ateliers und gebärt im «Kreissaal», unserem neuen Ausstellungsformat, eure «Babys», animiert Hübscher die Szene. Und so wie die Kunstschaffende kollaborieren, so gehört die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen wie beispielsweise dem Kulturmagazin coucou oder dem Salzhaus zum neuen organisatorischen Leitbild von oxyd.

Kunstrevolution und Scheitern inbegriffen

Eine Herausforderung freilich ist der Umstand, dass sich Kunstschaffende, Besucher und Organisatoren auf einen Hochseilakt begeben; nicht alle werden es schon beim ersten Versuch bis zur Mitte schaffen und dann eben ins Sicherheitsnetz purzeln. Aber wie schrieb doch der irische Dichter Samuel Beckett (1906-1989) sinngemäss: «Versuch es, scheitere, versuche es nochmals und scheitere dann besser». Gemäss Eve Hübscher, die in die Fussstapfen von Andi Fritschi, dem unruhigen Geist von Oxyd Wülflingen, getreten ist, gilt ab sofort die Parole: Raus aus der Komfortzone! So erinnert das neue Leitbild an die Fanfarenstösse von Avantgarde und Dada. Wie dort wird hier eine Art Kunstrevolution ausgerufen.

«Das neue oxyd verdient auch einen neuen Ort»Andi Fritschi, Initiant

Der Initiant und Promotor von oxyd, Andi Fritschi, lässt andere zum Abschied Tränen weinen, obwohl mit dem Abbruch des einstigen Lagerhauses sein bauliches (Lebens)Werk zerstört wird und nur noch der Mythos bleibt. «Das neue oxyd verdient auch einen neuen Ort», ist Fritschi überzeugt. Sind aber auch die älteren (verbürgerlichten) Supporter mit Freude am Alternativen offen für das neue Avantgarde-Programm und bereit, es weiter finanziell zu unterstützen? Ebenso wichtig wird die Treue diverser Stiftungen sein. Und gelingt es die Jungen so zu interessieren und motivieren, dass sie Kunst nicht einfach konsumieren, sondern sich auch dafür engagieren, sogar finanziell?

Viel Unterstützung

Hübscher weicht diesen Fragen nicht aus, kann sie aber nicht beantworten, weil sie keine Hellseherin ist. Aber sie spürt die Unterstützung von Stadt und Kanton. Und nimmt man die Kommentare aus verschiedenen Kulturkreisen als Indikator, so ist doch Optimismus angesagt. Vreni und Peter Huber zählten zu den oxyd-Stützen, nicht nur im Vorstand, sondern auch im oxyd-shop und bei der Ausstellungsbetreuung. Ihr Abschied tat damals weh, heute sind sie vom neuen Team begeistert und begleiten das Experiment mit den besten Wünschen.

«Mit dem verjüngten Team und dem Umzug ins Stadtzentrum wird der Kunstraum ja nicht nur örtlich neu positioniert, sondern auch als Plattform für künstlerische Experimente.»Konrad Bitterli, Museumsdirektor

In die Reihe der Optimisten stellt sich auch Museumsdirektor Konrad Bitterli. Er schätzte am oxyd die Mischung von Ausstellung, Atelier und (Suppen)-Kulinarik, die den Ort zu einem der seltenen macht, «wo sich die Kunstszene trifft und austauscht». Bei aller Wehmut überwiegt aber bei Bitterli die Freude: «Mit dem verjüngten Team und dem Umzug ins Stadtzentrum wird der Kunstraum ja nicht nur örtlich neu positioniert, sondern auch als Plattform für künstlerische Experimente.» Er freue sich schon jetzt auf die alternativen Impulse und den Dialog.

Kunstauktion

So im Stadtzentrum empfangen zu werden, ist mehr wert als Geld. Doch ums Geld geht die letzte Aktion im oxyd Wülflingen am Sonntagnachmittag. Eine Auktion ausgewählter Werke in der Preislage von einem bis 2000 Franken soll ein wenig Geld in die Kasse spülen. Also bevor der Vorhang an der Peripherie endgültig fällt, auf zum letzten Gang ins oxyd!