Das Kokain kam per Post aus Peru, in Papierbündeln

Das Kokain kam jeweils per Post aus Peru nach Winterthur oder nach Rikon, in den kleinen Paketen steckten Papierbündel. Statt bedruckt war das Papier getränkt mit Kokain. Hier lösten dann andere die Droge aus dem Papier heraus, durch Erhitzen und mithilfe von reinem Alkohol. Einmal versuchte der Angeklagte dieses Prozedere selber durchzuführen, was völlig missriet: Er hatte die Papierblätter zu lange im Alkohol eingelegt, das Kokain war danach völlig zerstört. Trotzdem: Weit über ein Kilo hochkonzentriertes Kokain kam so auf den Markt.

Lange Drogenkarriere

Der Angeklagte hat eine lange Karriere im Drogenbusiness. Er, der 20 Jahre in Peru gelebt hatte und dort einen Sohn hat, kam 2014 zurück in die Schweiz und nach Winterthur, weil ihm in Peru eine sehr lange Haftstrafe droht – wegen Drogenhandels.

Er kennt Churi, den Absender des Kokains in Peru, persönlich, auf seinem Handy fand die Polizei viele Chatverläufe über den Drogentransport. Die Pakete gingen jeweils nicht an den Angeklagten selber, sondern an Freunde und Kollegen von ihm. Er holte die Sendungen bei ihnen ab und gab sie weiter: an der Breitestrasse, beim Restaurant Gutschick, beim Bahnhof Seen, an wechselnden Treffpunkten. Der Angeklagte selber bezog für diese Dienste jeweils 1000 Franken und reichlich Kokain. Er brauchte das Geld zum Lebensunterhalt und das Kokain zum Selbstkonsum: Bis vier Gramm schnupfte er, wenn er welches hatte. Jetzt nicht mehr. Seit Mai ist er in Haft, zum Gericht kommt er im Gefangenentransporter und in Handschellen, begleitet von zwei Polizisten. Einer sitzt während der Verhandlung neben ihm, der andere bei der Tür des Gerichtssaals.

«Die Frau, die ich heiraten will»

Auf einem Publikumsstuhl im Saal sitzt auch eine Frau. Es sei die Frau, die er liebe, sagt der Angeklagte, die er heiraten und mit der er ein neues Leben beginnen wolle. Die beiden tauschen immer wieder Blicke aus: ermunternde, stärkende, aber hin und wieder auch zweifelnde.

Sie kennen sich aus der Jugend, und sie hoffen, dass sie bald wieder zusammenleben können, doch da steht der Antrag des Staatsanwalts im Raum: dreiJahre Gefängnis plus weitere 27 Monate, die das Bezirksgericht schon 2014 ausgesprochen hatte, teilbedingt. Diese Freiheitsstrafe habe der Angeklagte nun ebenfalls abzusitzen, weil er während der Probezeit wieder delinquiert habe, sagt der Staatsanwalt.

Der Verteidiger sieht das anders. Auch für ihn ist klar, dass sein Mandant schuldig ist, er habe die Taten ja auch zugegeben und bei der Untersuchung kooperiert. Doch der Verteidiger macht einen «schwerwiegenden und rechtswidrigen» Fehler in der Untersuchung geltend: Als die Polizei seinen Mandanten zum zweiten Mal verhaftete, war die Probezeit der ersten Verurteilung nämlich seit einigen Tagen vorüber. Doch die Polizei habe seinen Mandanten bei der Befragung ohne Beizug eines Anwalts derart unter Druck gesetzt, dass dieser eine Aussage machte, die sich im Nachhinein als verheerend erwies: Er habe schon in den Wochen zuvor mit Kokain gehandelt, gab er damals zu; was aber falsch gewesen sei, sagte er dann vor Gericht. Entscheidend ist dies deshalb, weil 27 Monate Gefängnis mehr oder weniger recht entscheidend sind für eine Zukunft mit der Partnerin.

Gericht erhöht die Strafe noch

Das Urteil, das die vorsitzende Richterin Christa Jost (SP) zwei Stunden später bekannt gibt, lässt diese Zukunft in weite Ferne rücken: vier Jahre Freiheitsstrafe, ein Jahr mehr sogar, als der Staatsanwalt beantragt hat, plus der Widerruf des bedingten Vollzugs der alten Strafe: Nochmals 27 Monate kommen dazu. Erst 160 Tage davon hat er abgesessen. Seinen 50. Geburtstag wird er im Gefängnis feiern müssen und die nächsten paar ebenfalls. (mgm)