Das Militär hinterlässt ein steiles schwungvolles Abschiedsgeschenk

Warum nur Buben?

Der BMX- und Mountainbikeclub Powerbike hat aktuell 171 Aktivmitglieder, von denen 125 zwischen 6- und 17-jährig sind. Bloss etwa fünf von ihnen sind Mädchen.



«Es ist halt schon ein etwas grober Sport, bei dem es Verletzungen gibt», versucht der Präsident, Valentin Steiner, den Geschlechtergraben zu erklären. Auch bei der BMX-Schule, an der dieses Jahr 120 Kinder zwischen 5 und 11 Jahren teilnahmen, waren nur fünf Mädchen dabei. An sieben Nachmittagen wurde der Nachwuchs geschult, sämtliches Material wie Velo, Helm und andere Schutzbekleidung stellt der Verein.



Nachwuchsprobleme kennt man bei Powerbike nicht. Warum aber hören so viele mit oder nach der Pubertät auf? «Es ist eine sehr kompetitiver Sport, man fährt schon sehr früh Meisterschaften auf internationaler Ebene, was viel Reisen erfordert», erklärt Präsident Steiner, «mit der Lehre können oder wollen viele die dafür notwendige Zeit nicht mehr aufwenden.» Er weiss, wovon der spricht: Sein 13-jähriger Sohn Filip war schon Europameister, und dieses Jahr flog die Familie in die USA zur Weltmeisterschaft.



Der Verein Powerbike existiert seit 1984, ein paar Jahre später war die Piste im Dättnau fertig. Seither wurde sie x-fach verändert und dadurch auch stetig anspruchsvoller.