Das Parkhaus Am Stadtgarten soll «freundlicher» werden

Es wird nicht renoviert, es wird «aufgewertet» - die Privera AG, Betreiberin des Parkhauses Am Stadtgarten, kleidet ihre Pläne in bestes Marketing-Deutsch. Bis im Frühling sollen die Arbeiten am Parkhaus abgeschlossen sein. Im Moment müssen zwischen 60 und 90 von 435 Parkplätzen abgesperrt werden, damit der Umbau sicher voranschreiten kann.

Das Parkhaus soll «heller und freundlicher» werden, schreibt Katharina Bornhauser von der Privera AG auf Anfrage. Zentrale Elemente sind eine LED-Beleuchtung, ein hellerer Anstrich und ein Parkleitsystem, das die freien Plätze für jedes Stockwerk anzeigt. Die Anzahl Parkplätze wird auch nach der Renovation 435 betragen. Weder deren Breite noch jene der Fahrspuren wird verändert. Nur bei der Rampe wird das Schrammbord an die immer breiteren Fahrzeuge angepasst.

Was in anderen neueren Parkhäusern, wie jenem im Teuchelweiher dazu gehört, gibt es aber auch in Zukunft nicht: Geplant sind weder eine E-Tankstelle noch Frauenparkplätze. Wegen der neuen Ausleuchtung seien keine Frauenparkplätze vorgesehen, schreibt Bornhauser dazu.

Zur Höhe der Investitionen macht Privera keine Angaben. Die Firma betreibt das Parkhaus für die Igimo AG, mit Sitz in Zürich, diese wiederum gehört der Schroders Gruppe. Das zentralste Parkhaus der Stadt ist also im Besitz einer englischen Vermögensverwaltungsgesellschaft.

Abgang mit Öffnungszeiten

Der Treppenabgang zum Parkhaus vom Merkurplatz aus bleibt am Abend und an den Wochenenden weiterhin geschlossen. Als Grund nennt die Privera AG Vandalismus und Sicherheitsgründe. Es sei wiederholt zu Sprayereien gekommen und auch zu «unangenehmen Gerüchen».

Geschlossen wurde der Abgang bereits 2014, auch um zu verhindern, dass sich Personen dort versammeln. «Es ist schliesslich keine Aufenthaltszone, und das schafft für das Parkhaus keine angenehme Atmosphäre», so Bornhauser.