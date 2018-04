Das Sportzentrum wird zum Fernsehstudio

«Ein Tête-à-Tête zwischen Sport und Wirtschaft soll das neue Format sein», erklärt Karin Leuch, Marketingleiterin des Sportzentrums Win4, das sich am Deutweg im Bau befindet. Rosenstrauss und Kerzenlicht sucht man bei der Vorstellung der Sendung «Sportdate» in der Ballsportarena aber vergeblich: Auf dem noch kahlen Betonboden des Spielfelds wirken das Moderationspult und die sieben Stehtischchen etwas verloren. Auch das harte Licht der Scheinwerfer und der konstante Baulärm tragen kaum zu einer ­romantischen Atmosphäre bei.

Am Ambiente muss noch etwas gearbeitet werden, ansonsten sind die Vorbereitungen für «Sportdate» aber getroffen. Ab Oktober 2018 wird die Sendung jeden zweiten Montag im Monat im eigens dafür gebauten Studio in der VIP-Lounge der Ballsportarena gedreht. Auf Tele Top, Youtube und Facebook kann man sich die Talks mit je einer Grösse aus Wirtschaft und Sport ansehen. Peter Spuhler, CEO der Stadler Rail, und Schwinger Nöldi Forrer haben bereits zugesagt.

Ausserdem soll die Sendung Sportvereinen per Crowdfunding bei der Finanzierung ihrer Projekte helfen. Unterstützung bräuchten vor allem die Randsportarten, sagt Franco Marvulli, Ex-Radsportprofi und zukünftiger Moderator der Sendung. Als er 2002 zum ersten Mal Weltmeister im Scratch, einer wenig bekannten Disziplin des Bahnradsports, wurde, habe das kaum jemanden interessiert, sagt er.

Gedreht wird «Sportdate» von zwölf bis halb zwei. Wer etwas länger Mittag mache, könne live dabei sein, erklärt Leuch. Nach der moderierten Sendung folgt ein Apéro, der vor allem dem Net­working dienen soll. Dort werden auch die Sponsoren anwesend sein: Acht lokale KMU, darunter Hasler, Schoch und Schultheis-Möckli, finanzieren Sportdate.

Ein Mieter für 6000 m2

Hinter der Sendung steht nicht reiner Altruismus, wie Robert Risse, der Betreiber von Win4, ­zugibt. Es sei «definitiv auch ein Werbe-Stunt». Zum Beispiel für die Vermietung des VIP-Bereichs für Firmenevents hoffe er auf einen förderlichen Effekt. Um die reguläre Auslastung der Ballsportarena müsse er sich aber eigentlich keine Sorgen machen: Momentan sei sie fast jeden Tag von halb sieben früh bis zehn Uhr abends reserviert. Vielversprechend sei die Situation auch im siebenstöckigen Gewerbegebäude, das in der zweiten Bauphase folgt. Im Erdgeschoss sei ein Restaurant geplant, der Betreiber noch im Gespräch. Für die übrigen 6000 m2 Bürofläche sei man mit einem Mieter in Verhandlung, der die gesamten Räumlichkeiten übernehmen würde.

Auch im Sporttrakt 1, der noch in der ersten Bauetappe diesen Sommer fertiggestellt wird, ist die künftige Nutzung grösstenteils bekannt: Mit der Sport- und Kunstschule SBW, dem Sport­medizinzentrum, einem Fitnessstudio und einem Sporthypnotiseur sind die oberen Stockwerke besetzt. Nur für das EG fand sich kein Mieter, weshalb Risse es nun selber betreiben möchte: Neben einem Bistro und einem Sportgeschäft mit mietbarer Regalfläche soll ein Co-Working-Space entstehen, der aber nicht für Banker gedacht sei, «sondern zum Beispiel für die Yogalehrerin, die ihr Büro momentan im Café er­ledigt».