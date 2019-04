Das alte Schulhaus Sennhof wird saniert

Sennhof In den nächsten Jahren entstehen in Sennhof gegen 200 neue Wohnungen. Die Schulraumprognose rechnet mit einer zusätzlichen Klasse. Doch nun zeichnet sich ab: Es werden deutlich mehr Kinder zu erwarten sein. Mehr...

Winterthur Im Sommer haben gleich drei der vier Schulkreise in Winterthur eine neue Präsidentin oder einen neuen Präsidenten erhalten. Chantal Galladé (SP), Martha Jakob (GLP) und Christoph Baumann (SP) blicken zurück auf ihre ersten vier Monate im neuen Amt und vorwärts auf anstehende Projekte. Mehr...

Gachnang Für den Weg in die Schule ist im Thurgau die Gemeinde mitverantwortlich. An der Versammlung nahm man die Eltern in die Pflicht. Mehr...