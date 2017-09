Das geheime Reich von O-Bike in Hegi

Die O-Bikes in Hegi haben einen langen Weg hinter sich. Mit Schiffscontainern wurden sie von Ostasien nach Italien transportiert, dort auf deutsche Lastwagen verladen und schliesslich bis nach Winterthur gebracht. Seit Montag räumen mehrere Arbeiter die Velos vor und in eine alte Lagerhalle an der Else-Züblin-Strasse. Offizielle Angaben zum O-Bike-Lager existieren nicht. Die Firma aus Singapur, die weltweit und auch in Winterthur ihr Veloverleih-System aufgezogen hat, war gestern nicht erreichbar.Ein Besuch vor Ort offenbarte gestern Nachmittag das Ausmass des eilig aufgezogenen O-Bike-Depots. Schon rund um die alte Lagerhalle stehen mindestens 700 Velos auf einem Wiesenstück.

Im Innern koordiniert ein O-Bike-Mitarbeiter aus Singapur die Fahrrad-Stapelei. Er stellt sich als «Lenny» vor, spricht wenig Englisch und sagt, in der Halle stünden weitere 2500 Velos. Die Arbeiter bestätigen die Zahl. Sie sind im Gegensatz zu Lenny nicht von O-Bike angestellt sondern von einer Transportfirma, die in der Schweiz und Österreich tätig ist. Den Namen verraten sie nicht, nur so viel: Sie hätten den Auftrag erhalten, drei Tage lang O-Bikes in der Halle zu stapeln.

Die Kommunikation zwischen den Männern funktioniert schlecht, Konfusion herrscht auch bezüglich des Zwecks des Depots vor. Während Lenny von Velos «für ganz Europa» spricht, sagen die Arbeiter mit Überzeugung, die O-Bikes in Hegi seien einzig für die Städte Winterthur und Zürich gedacht.

Immofirma wurde überrascht

Die Aussage irritiert. Denn erst vor zwei Wochen berichtete der «Landbote» über ein O-Bike-Lager mit hunderten Velos in Töss. Und wenige Tage später hatte der Winterthurer Stadtrat kommuniziert, wie er mit dem globalen und rasch expandierenden Veloverleih umgehen will. Er legte eine Grenze von 150 Fahrrädern fest, darüber ist für O-Bike eine kostenpflichtige Bewilligung nötig. Seit einigen Tagen stehen die Velos nun an mehreren Punkten in der Stadt bereit. Wie viele schon im Einsatz sind, ist unklar.

Die Velos in Hegi sorgen so oder so bereits für Ärger. Die Lagerhalle gehört der Zürcher SGI City Immobilien AG und wird von der Winterthurer Auwiesen Immobilien AG bewirtschaftet. Dort wurde man von der O-Bike-Flut überrascht, denn für die Vermietung der Halle ist wiederum ein Untermieter zuständig. Man habe nun aber Klagen über die ausserhalb der Halle herumstehenden Velos erhalten und sei «in Abklärung», hiess es gestern bei der Auwiesen.

In Zürich sollen die Bikes, die auf einem beliebigen Velo-Parkplatz abgestellt werden dürfen, bereits die Maximalzahl überschritten haben. Laut einem Bericht der «NZZ» stehen dreimal mehr Velos in der Stadt Zürich als erlaubt. Thema sind die Velos auch im Winterthurer «Stadtmelder», genervte Bürger schreiben, sie würden am liebsten «lüftlen», doch: «Das Velo hat kein Ventil!» (Landbote)