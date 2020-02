Das ist der neue Wirt im Sporrer

Am Dienstag war der Boden noch mit Folien abgedeckt, die Tische und Stühle standen aufgestapelt auf der Seite, und Arbeiter nahmen letzte Handgriffe vor. Heute nimmt der Sporrer nach zweiwöchigen Ferien den Betrieb wieder auf. Pedram Khodaparast hat die Pause für kleinere Renovationsarbeiten genutzt. Er nimmt das Durcheinander kurz vor der Eröffnung locker. Er sei bereits bei vielen Renovationen dabei gewesen, vor dem Start sei der Stress teilweise noch viel grösser gewesen.

Khodaparast ist das neue Gesicht im Sporrer: Seit Oktober ist er dessen neuer Geschäftsführer. Besitzer bleiben Bettina und Emanuel Bosshart, Khodaparast hat das Lokal vom Paar gepachtet. Vor der Übernahme hat er bereits einen Monat lang im Sporrer gearbeitet, um den Betrieb kennen zu lernen. «Der Anfang war heavy, aber mittlerweile bin ich angekommen», sagt er.

Von der Bar zum Restaurant

Khodaparast bezeichnet sich selber als Quereinsteiger. Ganz fremd ist ihm die Gastronomieszene aber nicht: Bereits während der Handelsschule hat er nebenbei in einer Bar gearbeitet, kurz nach Schulabschluss folgte die erste Stelle als stellvertretender Geschäftsführer. Zuerst beim P1 Club in Dübendorf, später unter anderem bei der Bar Rouge in Basel und der Fifa-Sportsbar in Zürich.

Ein eigenes Restaurant war schon immer sein Traum. Er sei überglücklich, dass es mit dem Sporrer geklappt hat: «Sechs Jahre lang habe ich nach einem passenden Lokal gesucht. Beim Sporrer hatte ich sofort ein gutes Gefühl.» Dazu beigetragen habe auch das perfekt eingespielte Team. Alle bisherigen Mitarbeitenden würden weiterbeschäftigt. Ramona Kieser ist nun Khodaparasts Stellvertreterin und Jeannine Brovelli Küchenchefin.

Sowieso möchte der neue Geschäftsführer vieles beim Alten belassen. Khodaparast sagt: «Ich kann die Leute beruhigen. Konzept und Küche bleiben bestehen.» Dass der Sporrer in Winterthur eine Institution sei, dem sei er sich auch als Zürcher bewusst. So soll auch der Lehrlingsmonat, während dem die Lehrlinge den Betrieb übernehmen, beibehalten werden.

Punktuelle Veränderungen

Khodaparast möchte dem Traditionsbetrieb mit kleinen äusserlichen Veränderungen eine persönliche Note verpassen. In den Betriebsferien wurden alle Wände «in erdigen Farben» gestrichen, neue Lampen und eine neue Soundanlage angebracht. Für Kenner jedoch am auffälligsten: die neue Bar in der Mitte des Restaurants, «das Herzstück», wie Khodaparast sagt. Auch den Auftritt des Sporrers hat Khodaparast mit einem neuen Logo und einer neuen Website mit Online-Reservationstool aufgefrischt.

Die Bossharts wenden sich nach 20 Jahren Betrieb des Sporrers bereits wieder neuen Projekten zu. Bettina Bosshart unterstütze ihre Schwester beim Aufbau eines Fitnesscenters für Frauen, so Emanuel Bosshart. Er selbst wolle es ruhiger angehen und mehr Zeit mit der Familie verbringen.

In diesem Jahr beginnt die Familie Bosshart auch mit Bauarbeiten: Neben dem Sporrer sollen dreissig Wohnungen in drei Wohnhäusern entstehen. Bosshart sagt dazu: «Die Immobilienbewirtschaftung wird sicher nicht mein neuer Lebensinhalt, ich bin gelernter Koch und nicht Bürolist.»