Das neue «Wolfi»-Restaurant könnte schon in einem Jahr fertig sein

Mehr als zwei Jahre lang dauerte es, bis die Stadt als Besitzerin des Freibads und die Genossenschaft als Betreiberin in allen Punkten einer Meinung waren. Beide Seiten wussten schon lange: Das 50-jährige «Wolfi»-Restaurant hat gravierende Mängel: Das Dach ist undicht, und die Küchengeräte sind veraltet oder bereits kaputt. Die letzten Saisons half man sich mit Improvisieren über die Runden, und in der kommenden wirds so bleiben.

Doch wenn alles rund läuft, soll für die Saison 2020 das neue Restaurant bereitstehen: Ein einstöckiger Holzbau soll es sein, entworfen vom Zürcher Architekturbüro des Winterthurers Benjamin Widmer. Das Gebäude ist leicht zurückversetzt, damit die Baumreihe auf der obersten Terrasse wieder ergänzt werden kann. Der Neubau füge sich gut in die denkmalgeschützte Anlage ein, sind sich Genossenschaft und Stadt einig. Und die Arbeitsabläufe würden vereinfacht.

200000-Franken-Darlehen

Die geschätzten Mehrkosten von 350000 Franken gegenüber einem ersten Projekt muss aber die Genossenschaft aufbringen. Die Stadt zahlt nur, was sie damals vor zwei Jahren zugesichert hatte: 300000 Franken aus der Stadtkasse, so viel hätte die Gebäudesanierung gekostet. Und 885000 Franken für eine komplett neue Küche aus dem Luciak-Weilenmann-Fonds, dessen Nutzniesser einzig der Kreis Veltheim ist. Die Genossenschaft hat diese Woche beschlossen, 150000 Franken aus ihrem Vermögen zu zahlen. Weitere 200000 Franken will man via private Darlehen reinholen. 10000 bis 50000 sollen diese betragen, ein Prozent Zins wird zugesichert und die Rückzahlung innert zehn Jahren. Wenn alle Zusagen innert zehn Tagen da seien, sagt Genossenschaftspräsident Ruedi Anneler, könne man weiterplanen und ab Ende Jahr bauen. Erste Zusicherungen seien bereits da – damit im Mai 2020 die neue Badibeiz steht. (Der Landbote)