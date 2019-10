Das sagen Befürworter und Gegner zum Entscheid der Stadt

Es sei fair und richtig, dass der Stadtrat über seine Haltung zu einem zweiten Hallenbad noch vor der Abstimmung informiert habe, sagt Traglufthallen-Befürworter Markus Wenger. «Es hätte auch eine Woche oder zwei Wochen früher sein können, aber es ist noch klar vor der Abstimmung», sagt der FDP-Gemeinderat. Damit bleibe den Winterthurerinnen und Winterthurern genügend Zeit, sich auf der Basis der neuen Informationen eine Meinung zu bilden.

Inhaltlich habe ihn die Mitteilung des Stadtrates nicht überrascht. Dass der Stadtrat den Bau eines zweiten Hallenbades ablehne, sei bereits bekannt gewesen, auch wenn er dies nie so deutlich ausgesprochen habe. «Auch die Beträge, die ein Hallenbad kosten würde, waren in der Vergangenheit nicht so hoch.» Immer aber sei klar gewesen, dass ein zweites Hallenbad einen Haufen Geld kosten werde.

«Ein zweites Hallenbad wird es in den nächsten 10 bis 15 Jahren nicht geben, dieses Thema ist vom Tisch.»

Nach der Mitteilung des Stadtrates sei eines klar, sagt Wenger. «Ein zweites Hallenbad wird es in den nächsten 10 bis 15 Jahren nicht geben, dieses Thema ist vom Tisch.» Damit breche den Traglufthallen-Gegnern ein Argument weg. Immer wieder hätten diese gesagt, eine temporäre Traglufthalle sei nicht nötig, weil das zweite Hallenbad schon bald fertig sei. «Dieser Nebel fällt jetzt weg und die Sicht ist klar», sagt Wenger. Nur mit einer Traglufthalle erhalte Winterthur innert nützlicher Frist mehr Schwimmfläche.

An der Motion für ein zweites Hallenbad will Wenger festhalten. Zwar lasse sich das Vorhaben nicht bald umsetzen. Dennoch sei es wichtig, die Abklärungen zu treffen, sagt Wenger. So könne allenfalls der Standort für das zweite Hallenbad reserviert werden. Damit die Vorbereitungen getroffen sind, wenn die Stadt wieder über die notwendigen finanziellen Mittel verfügt.