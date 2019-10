«Das sind zwei verschiedene Geschäfte»

Mitten in den Abstimmungskampf um die Traglufthalle platzt der Stadtrat mit der Botschaft, er lehne ein zweites Hallenbad ab. Warum jetzt?

Jürg Altwegg: Es gibt klare Regeln für die Bearbeitung einer Motion durch den Stadtrat. Die Frist dafür beträgt sechs Monate und daran haben wir uns ganz genau gehalten. Hätten wir die Antwort zurückgehalten, wäre uns vorgeworfen worden, wir hätten die Abstimmung manipuliert. Umgekehrt genau so. Hätten wir die Motion bevorzugt behandelt und schneller beantwortet, wären dieselben Vorwürfe laut geworden.

Dass der Stadtrat einem zweiten Hallenbad kritisch gegenübersteht, war bekannt. Die Motion hätte sehr viel schneller beantwortet werden können.

Der Stadtrat hat seine Meinung zum zweiten Hallenbad nicht um 180 Grad gedreht, aber wir haben das Geschäft noch einmal neu und vertieft geprüft. Bei der Arbeit an so einem grossen Projekt sind mehrere Departemente und Fachstellen beteiligt. Das geschieht nicht von heute auf morgen. Und Schnellschuss-Entscheidungen macht der Stadtrat grundsätzlich nicht.

Die wichtigste Information war bereits bekannt: Die Stadt hat kein Geld. Punkt.

Das stimmt grundsätzlich. Aber während das Budget 2020 noch gut aussieht, sind die Prognosen für die Zeit danach noch schlechter geworden. Das ist neu. Ein zweites Hallenbad passt nicht in die langfristige Finanzierungsplanung. Die Stadt muss viel Geld investieren in die Erneuerung von bestehenden Gebäuden und in Neubauten. Für Vorhaben mit Wunschbedarf ist in absehbarer Zeit kein Platz. Und das Hallenbad ist Wunschbedarf.

Die Stadt wächst und das verlangt nach Investitionen, auch für die Freizeit, sagen die Befürworter eines zweiten Hallenbades.

Jede Investition zieht Folgekosten nach sich. Neubauten müssen amortisiert werden und für das Geld müssen Zinsen bezahlt werden. Im Moment ist das finanzielle Umfeld sehr gut, aber das kann sich ändern. Für ein Hallenbad müssen wir schnell einmal 5 oder 6 Millionen Franken pro Jahr bezahlen. Das können wir uns zurzeit nicht leisten.

«Wir haben die Antwort auf die Motion weder verzögert noch beschleunigt.»Jürg Altwegg, Stadtrat (Grüne)

Musste erst das tiefrote Budget raus, bevor Sie das zweite Hallenbad ablehnen durften?

Nein. Das Budget hatte in dem Sinn Einfluss, als dass der Stadtrat die schwarzen Wolken hat kommen sehen. Aber wie gesagt, wir haben die Antwort auf die Motion weder verzögert noch beschleunigt.

Einige Winterthurerinnen und Winterthurer haben ihr Abstimmungs- und Wahlcouvert schon in den Briefkasten geworfen. Die können ihr Ja oder Nein nun nicht mehr ändern.

Wir stimmen über die Traglufthalle ab und nicht über das zweite Hallenbad. Das sind zwei verschiedene Geschäfte. Das einzig Gemeinsame ist, dass es um gedeckte Wasserfläche geht. Man kann gut das eine tun und das andere lassen oder umgekehrt.

Aber Sie verstehen, dass einige Wählerinnen und Wähler unzufrieden sein werden, weil Sie eine relevante Neuigkeit erst zu spät erfahren haben?

Das kann ich bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen. Aber der Gemeinderat als Vertretung der Bevölkerung wird die Motion zum zweiten Hallenbad ja noch beraten. Er kann auf das Abstimmungsergebnis zur Traglufthalle reagieren.

29. Mai 2019. Luca Henzi (Torwart Kreulingen). Wasserball. NLA: Winterthur - Kreuzlingen. Foto: Stefan Kleiser