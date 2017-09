Das tut dem Wahlkampf gut

Nachdem die SP darauf verzichtet hat, das Stadtpräsidium anzugreifen, springen nun die Grünliberalen in die Bresche. Das ist mutig und gut. Denn auch wenn Stadtpräsident Michael Künzle (CVP) im März als Favorit antritt, gibt es im Volk Stimmen, die finden, Künzle habe zu wenig bewegt und nur verwaltet. Diese Leute haben nun eine Möglichkeit, ihr Missfallen mit einer alternativen Wahl kundzutun.

Die Grünliberalen haben schon mehrere erfolglose Versuche hinter sich, in den Stadtrat einzuziehen. Dieses Mal dürften ihre Chancen deutlich besser stehen als etwa bei der Ersatzwahl im Frühling dieses Jahres. Damals wurde der Partei zum Verhängnis, dass sie in der Lokalpolitik keine Verbündeten hat. Nun hingegen, wo sieben Köpfe gesucht werden, könnte Annetta Steiner Stimmen von links und rechts erhalten und so die Kandidierenden aus den Pol-Parteien im besten Fall übertrumpfen. Insbesondere weil Annetta Steiner in der Stadt, vor allem in Sportkreisen, gut vernetzt ist.

Und vor allem ist sie eine Frau. Aktuell hat Winterthur nur zwei Stadträtinnen. Es ist zu hoffen, dass sich dieses Verhältnis 2018 zugunsten der Frauen verändert. Die Kandidatur einer weiteren Frau belebt den Wahlkampf und bietet die Chance, die Karten neu zu mischen – auch bezüglich Frauenanteil.